На конференции Общества католических учёных обсудят вопросы искусственного интеллекта, эволюции и природы веры

В семинарии близ Чикаго (США) с 7 по 9 июня пройдет ежегодная конференция Общества католических ученых (SCS), которая рассмотрит вопросы эволюции, ИИ, природы веры и многие другие, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Что развитие искусственного интеллекта говорит о человеческой душе? Действительно ли люди обладают свободой воли? Что заставляет людей с научным складом ума принимать христианство?

Эти и многие другие вопросы обсуждает ежегодная конференция Общества католических ученых (Society of Catholic Scientists (SCS), которая проходит 7-9 июня в семинарии Манделейн к северо-западу от Чикаго.

Стивен Барр (Stephen Barr), доктор физики из Университета Делавэра и основатель Общества, дал по этому поводу интервью CNA. «На момент своего основания в 2016 году Общество католических ученых насчитывало более 2 тысяч членов по всему миру, а наша первая ежегодная конференция состоялась в 2017 году, – говорит Барр. – Сейчас нас уже намного больше. На нашем вебсайте мы подчеркиваем, что Общество создано в ответ на призыв святого Иоанна Павла II к «членам Церкви, которые являются активными учеными», служить тем, кто пытается «интегрировать миры науки и религии в свою собственную интеллектуальную и духовную жизнь».

Помимо налаживания связей между членами организации и наделения их возможностями и ресурсами, Общество обеспечивает доступ к широким образовательным ресурсам и практическую помощь каждому, кто не является его членом. В частности, на своем вебсайте католические ученые отвечают на множество общих вопросов об отношениях веры и науки.

Пять из 13 плановых обсуждений на предстоящей конференции SCS так или иначе посвящены теме искусственного интеллекта, ныне актуальной как в светском, так и в католическом мире. Ватикан под руководством папы Франциска в последние годы уделяет особое внимание этическим аспектам использования искусственного интеллекта, и в то же время немало католиков по всему миру разрабатывают новые катехизические инструменты, применяющие искусственный интеллект для распространения и укрепления католической веры.

Барр говорит, что больше всего его интересует выступление Александра Прусса, философа и математика из Бейлорского университета, на тему искусственного интеллекта и человеческих душ. Среди других важных событий на конференции – выступление Мартина Новака, известного гарвардского биолога-математика, на тему «Ведет ли эволюция к Богу?». Сюзанна Болсон, профессор биологии Калифорнийского университета в Ирвайне, расскажет о причинах обращения ученых в христианство и о природе веры. Другие презентации будут посвящены таким темам, как существование свободы воли и проблема зла.

Католическая церковь давно поддерживает науку, веками спонсируя такие проекты, как Ватиканская обсерватория (Vatican Observatory), а в последние годы проводит конференции по вполне научным темам, вплоть до проблем квантовой физики. «Однако, несмотря на давнюю поддержку науки Церковью, она по-прежнему сталкивается с ошибочными представлениями об отношениях веры и науки, – говорит Барр. – Многие обычные люди смотрят на науку совершенно со стороны, причем в обществе сложилось ошибочное представление о том, что все ученые — атеисты. Многие убеждены, что если вы занимаетесь наукой, то в научной среде вас окружают сплошь одни безбожники, враждебно относящиеся к религии. А это не совсем так, … поскольку в научном мире существует весьма широкий спектр мнений и убеждений, а безбожники, тем более настроенные к вере враждебно, на самом деле составляют незначительное меньшинство».

«Вместе с тем, следует признать, что, несмотря на большое число верующих ученых, многие из них чувствуют, что не всегда уместно делиться своей верой в научных кругах, где они работают, – признает Барр. – Повидавшие жизнь верующие ученые, как правило, ведут себя скромно и даже осторожно в этих вопросах, в чем-то даже стараются перестраховаться. Предпочитают не высовываться. Зачем навлекать на себя неприятности? Вот почему одна из главных целей ежегодной конференции SCS – дать возможность ученым-католикам встретиться с единоверцами, занимающимися наукой, и пообщаться духовно и интеллектуально. Если кто-то из них чувствует себя изолированным и непонятым в привычной среде, ему приходится вести себя сдержанно. А на своей конференции мы хотим разорвать этот порочный круг и показать миру и друг другу, что есть много верующих ученых-религиоведов, особенно ученых-католиков. В мире очень много ученых- католиков. Хочу подчеркнуть, что наша организация много делает и для молодых католиков, занятых наукой, помогает им осознать силу своего единого сообщества, очень большого сообщества, дабы преодолеть чувство изоляции и стать более уверенными в себе».