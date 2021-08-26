На форуме в Римини представители разных религий обсудили энциклику Папы Франциска

Встреча представителей разных религий, посвященная осмыслению энциклики Папы Франциска «Все братья» (Fratelli tutti), состоялась 22 августа на Митинге дружбы народов в Римини.

О том, что значит «быть братьями» в современном мире, говорили посредством видеосвязи раввин из Иерусалима, муфтий из Москвы, кардинал из Болоньи и кардинал-Патриарх Халдейский из Багдада. Трансляцию встречи с переводом на русский язык осуществлял Культурный центр «Покровские ворота», который в дни проведения Митинга стал его московской площадкой.

Перед началом трансляции директор КЦ «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири рассказал о выставке, посвященной первому зафиксированному в истории примеру мирного диалога христиан и мусульман, – более 800 лет назад, в разгар военного конфликта, святой Франциск Ассизский встретился с султаном Аль-Маликом Аль-Камилем. В оригинале выставка «Франциск и султан» была организована на Митинге в Римини в 2019 г., а позже в ярких фотокопиях была представлена в России – в частности, в Соборной мечети, в КЦ «Покровские ворота». И, по словам Ж.-Ф. Тири, она еще будет путешествовать по регионам России.

Состоявшийся 800 лет назад диалог «поразителен не только для своего времени, но и для нашего», считает теолог Марина Клейн. По ее словам, со временем эта историческая встреча принесла свои плоды: это и христианская миссия на Ближнем Востоке, и множество проектов, которые реализуются общими трудами христиан и мусульман. Еще одним плодом можно считать издание на русском языке энциклики Папы Франциска «Все братья», предпринятое мусульманским издательством «Медина», редактор которого Ильгизар Давлетшин, сотрудник Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), рассказал, что это издание – часть планомерной работы ДУМ по налаживанию диалога с христианством. Он сообщил, что несколько экземпляров издания были подарены Католической семинарии в Петербурге, книга распространяется среди мусульманских общин и встречается с интересом.

Прямой эфир из Римини начался с выступления раввина Дэвида Розена, директора по межрелигиозным вопросам американо-еврейского комитета и директора Института Хайльбрунн по вопросам международного межрелигиозного согласия (Иерусалим). Он считает, что энциклика Папы Франциска «Все братья»» обращена не только к католикам, но ко всем людям и затрагивает не только религиозные, но и множество социальных проблем. «Великие религии сейчас испуганы секуляризмом, но Папа Франциск имеет харизму говорить со всеми людьми, его слово слушает весь мир», – считает Д. Розен. Затронув многие проблемы, раскрытые в энциклике, он подчеркнул важность межрелигиозного диалога, который «дает возможность лучше понять свою веру и выводит нас на новый уровень духовности, который важен для нашей идентичности». Основа этого диалога – априори уважение к другому, к представителю другой религиозной традиции. И это «новая грамота, которую мы должны оставить своим детям для созидания мира и солидарности», отметил раввин.

Патриарх Халдейской Католической Церкви кардинал Луис Рафаэль Сакко (Ирак) был представлен как «пастырь немногочисленной, но страдающей паствы». Он говорил о том, какое сильное впечатление на верующих в Ираке произвел визит Папы Франциска весной этого года: понтифик «утешил, дал надежду для всех людей в Ираке, его слова поразили так, что люди до сих пор об этом разговаривают. А мы получили новую смелость говорить, что мы христиане. Сейчас мы высоко держим голову». Для кардинала Сакко особенно важно, что Папа Франциск показал пример братского отношения к людям других религий, встречаясь в Ираке с лидерами мусульман. «Мы, люди разных религий, должны уважать друг друга, ведь в конце концов мы все являемся братьями. В обществе, основанном на индивидуализме и потребительстве, мы, христиане и мусульмане, должны иметь мужество говорить о своей вере, но с большим уважением друг к другу. Возможно, мы, христиане, уже как-то привыкли к тому, чтобы говорить о мире, о прощении, о нравственных ценностях, но в обществе эти темы, к сожалению, потеряны. Чтобы спасти человечество, надо это подчеркивать», – сказал Патриарх Халдейский.

Аудитория Митинга аплодисментами встретила сообщение ведущего об «удивительном факте» – об издании энциклики «Fratelli tutti» на русском языке мусульманским издательством «Медина». Инициатор издания Дамир Мухетдинов, первый вице-президент религиозного совета мусульман Российской Федерации, исполнительный секретарь Международного мусульманского форума (Москва) начал с благодарности Богу за то, что он вдохновил Папу Франциска на написание этой энциклики. Муфтий рассказал, что мысль об издании этого текста, глубоко затрагивающего социальные проблемы, вопросы отношения общества к страдающим, больным, пожилым, возникла у него, когда он ухаживал за своей больной матерью. «Видя, как умирает мама, как дети бросают своих старших родных, а пандемия пожирает все новые жертвы, я подумал, что очень важно обратиться к социальной дружбе и братству», – сказал Мухетдинов. Кроме того, для мусульман важно, что Папа Франциск продолжил линию декларации II Ватиканского собора «Nostra aetate» о стремлении к взаимопониманию людей разных вероисповеданий и социальной солидарности. «Меня очень вдохновило внимание Папы Франциска к беженцам с Ближнего Востока, его призыв открыть двери церквей и пустить их», – сказал также выступавший, призывая, в свою очередь, всех молиться о страдающих сейчас в Афганистане, а мусульманские страны – открыть двери мечетей для беженцев. «В этой энциклике я увидел очень много души, добра, того, что должен говорить человек от имени Бога. Мои мусульманские братья в России очень благодарили, говоря, что этот труд вдохновил их на великие дела во имя веры. Надеюсь, что и дальше послание Папы Франциска будет зажигать сердца людей и укреплять их в надежде на светлое и счастливое будущее», – заключил исламский богослов.

Энциклика «Все братья» – это «базовая грамматика, чтобы нам учиться говорить между собой и даже с теми, кого принято считать враждебными», – сказал кардинал Маттео Мария Цуппи, архиепископ Болонский. Он подчеркнул, что языку диалога, дружелюбного общения надо учиться, причем не каким-то «экспертам по диалогу», а всем. Некоторые говорят, что призыв понтифика к диалогу и солидарности – это наивность, но кардинал Цуппи считает иначе: «Папа Франциск говорит, что это настоящий реализм – в диалоге, во встрече, в единой семье, и ему нет альтернативы. Речь идет не об абстрактной доброжелательности, а о насущном призыве к созданию братских связей в мире, где царствуют эгоистические и узко-этнические интересы». По словам прелата, пандемия обострила все насущные проблемы в мире, но Папа настаивает, что терять возможность строить мосты между людьми – это хуже пандемии. «Мы все плывем в одной лодке. Мы не можем жить разделенными в мире, который един… Религия может стать ресурсом мира. Если мы не спасаемся вместе, мы не спасемся. Путь диалога – это настоящая сила для каждого из нас», – прокомментировал он послание понтифика.

Видеозапись встречи размещена на сайте 42-го Митинга в Римини, созданного для русскоязычного читателя.



Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо