На фоне Рождества: рост насилия на 70% против христиан в Европе

Нападения на христиан в Европе увеличились на 70% на фоне роста секуляристских и исламистских идеологий, передает REGNUM со ссылкой на Catholic Herald.

Физическое насилие, поджоги, вандализм и преследования, а также растущая дискриминация со стороны государственных органов резко возросли в 2019—2020 годах. По данным двухлетнего исследования, проведенного Венской обсерваторией нетерпимости к христианам в Европе, в пятерку самых неблагоприятных стран вошли Великобритания, Франция, Германия, Испания и Швеция.

В итоговом отчете Великобритания названа страной в Европе с наибольшим количеством случаев судебного преследования за предполагаемые «высказывания ненависти» в отношении христиан. Антихристианская предвзятость среди британских государственных учреждений сопровождается сильной социальной враждебностью к верующим христианам в целом.

Говорится, что христиане все чаще подвергаются как скрытой, так и открытой дискриминации в результате того, что секуляристская и исламистская идеологии получили распространение, порождая нетерпимость, которая «становится все более заметной».

Тревожным явление названа «секуляристская нетерпимость» — увольнения и отстранения от работы, вызовы сотрудников полиции и контртеррористической службы из-за выражения христианской веры.

Католические святыни в Германии, Франции и Испании подвергались осквернению и вандализму, говорится в отчете, а в некоторых случаях прихожан даже убивали во время посещения ими своих храмов. При этом, в частности, отмечается, что количество физических нападений на верующих христиан в Великобритании увеличилось еще до того, как в октябре нынешнего года депутат-католик от консервативной партии сэр Дэвид Амесс был убит сомалийским экстремистом во время встречи с избирателями в церкви Ли-он-Си в Эссексе.