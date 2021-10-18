Кардинал Николс выразил соболезнования в связи с убийством депутата-католика Дэвида Амесса

Кардинал Винсент Николс, примас Англии и Уэльса, и глава Англиканской Церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби выразили скорбь в связи с трагической гибелью депутата-католика Дэвида Амесса.

Сэр Дэвид Амесс скончался от ножевых ранений в церкви Ли-он-Си в Эссексе, где на него было совершено нападение во время встречи с избирателями. Теракт совершил 25-летний сомалиец, который числился среди лиц с экстремистскими наклонностями, идентифицированных в рамках программы предотвращения терроризма.

Католический и англиканский иерархи выразили глубокую скорбь и шок в связи со случившимся. В своем послании по этому случаю кардинал Николс отмечает активную деятельность Аммеса в Католической Церкви.

Депутат содействовал развитию отношений между Соединенным Королевством и Святейший Престолом; он был также активным борцом против абортов. Амесс учредил межпартийную парламентскую группу по связям со Святейшим Престолом и сыграл первостепенную роль в организации апостольской поездки Папы Бенедикта XVI в Соединенное Королевство в 2010 году. На протяжении последних лет он возглавлял несколько делегаций британских депутатов-католиков в Риме и неоднократно проводил переговоры с кардиналом-госсекретарем Пьетро Паролином.

Кардинал Николс подчеркивает: «Дэвид следовал своему католическому призванию в общественной жизни с щедростью и честностью».

О заслугах депутата-католика высоко отозвался и англиканский примас: в своем послании он отмечает, что сэр Дэвид Амесс «посвятил жизнь защите того, во что верил». «Он был благочестивым католиком, и глубокая вера питала его чувство справедливости», — пишет Джастин Уэлби.



Источник: Vatican News