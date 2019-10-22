На Филиппинах завершается строительство 100-метровой статуи Божией Матери

На Филиппинах подходит к концу строительство 100-метровой статуи Божией Матери. Торжественное открытие памятника запланировано на 2021 год, когда страна будет отмечать 500-ю годовщину начала проповеди христианства на эти территориях. Сообщает агентство Благовест-инфо.

Статуя, дизайнером которой стал недавно умерший филиппинский скульптор Эдуардо Де лос Сантос Кастрилло, носит название «Мать всей Азии», ее также называют «Башня мира». Она установлена на холме под названием «Гора Марии» в городе Батангас. Планируется, что когда сооружение статуи завершится, она станет самой высокой фигурой Пресвятой Богородицы в мире. В настоящее время самой высокой статуей Девы Марии является венесуэльская 47-метровая «Богородица мира», воздвигнутая в 1983 году.

«Гора Марии» является местом паломничеств, а образ Девы Марии посвящен единству всех народов и стран Южной Азии и миру между ними. На территории площадью более 12 000 кв. м. разместятся храм, освященный во имя Святого Папы Иоанна Павла II, 12 часовен, посвященных Божией Матери (на третьем этаже), столовая (на четвертом этаже), а также мини-театр, конференц-залы и коммерческие площади. На уровне 17-го этажа планируется смотровая площадка.