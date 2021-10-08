На аукцион выставлена картина Боттичелли «Муж скорбей»

«Муж скорбей» появится на январских торгах с предварительной оценкой в $40 млн. Картина обрела авторство Боттичелли благодаря недавней переатрибуции (уточнению авторства), а до этого считалась работой его учеников, сообщает The Art Newspaper Russia.

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги, которые пройдут в январе в Нью-Йорке, картину Сандро Боттичелли «Муж скорбей», датируемую примерно 1500 годом. Ее эстимейт (рыночная стоимость) составляет 40 млн долл., однако, по оценкам экспертов, вероятно, она будет продана дороже. Как говорят в Sotheby’s, это «определяющий шедевр позднего периода творчества художника».

Позднее творчество Боттичелли отличает подчеркнутая религиозность, что связано с влиянием на флорентийского художника проповедей Савонаролы. Вазари сообщает, что, став его приверженцем, мастер отказался от живописи и даже уничтожил ряд своих картин. Если «Муж скорбей» действительно принадлежит его кисти (у экспертов нет единого мнения), то картина является доказательством ошибочности этого заявления. Впрочем, «Мистическое Рождество» Боттичелли 1500 года из Национальной галереи в Лондоне тоже создано в этот период. «Муж скорбей» имеет стилистическое сходство с этой поздней работой.

Джордж Уочтер, председатель Sotheby’s и соруководитель отдела старых мастеров, говорит, что «вывести на аукцион работу Боттичелли такого качества — важное событие в мире старых мастеров». По мнению председателя Sotheby’s, «эта необычная картина является ярким примером того, что делает Боттичелли таким захватывающим художником». «Используя довольно сложный и мрачный сюжет о Христе, Боттичелли создает глубоко трогающий образ, который поистине неподвластен времени», — отмечает он.

«Муж скорбей» обрел авторство Боттичелли благодаря уточнению атрибуции. Впервые картина была задокументирована в XIX веке в коллекции английской оперной певицы Аделаиды Кимбл Сарторис (1814–1879). Последний раз работа появлялась на аукционе в 1963 году, когда была продана ее правнучкой, леди Кунингейм, за 10 тыс. фунтов. В каталоге-резоне 1978 года, составленном Рональдом Лайтбауном, она фигурирует в числе произведений мастерской или школы Боттичелли.

В 2009–2010 годах работа попала на выставку «Боттичелли. Подобие, миф, служение» во Франкфурте-на-Майне, после чего ее осмотр произвел эксперт Лоуренс Кантер, главный куратор европейского искусства Художественной галереи Йельского университета. Он и определил, что «Мужа скорбей» следует отнести к произведениям самого мастера, позднему его периоду. С атрибуцией согласна Кейт Кристиансен, глава отдела европейской живописи Метрополитен-музея. В отличие от них, Скотт Незерсол, специалист по Боттичелли из Института Курто, не столь уверен в авторстве.

Предаукционная выставка проходит 7–11 октября в Гонконге, а затем отправится в Лос-Анджелес, Лондон, Дубай и, наконец, в Нью-Йорк, где и состоится аукцион.



Фото — Sotheby’s