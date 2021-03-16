Музеи Ватикана опять закрылись из-за пандемии – третий раз за год

В качестве меры предосторожности с 15 марта Папские коллекции и виллы в Кастель-Гандольфо приостановили приём посетителей до 6 апреля, – на весь срок действия последнего декрета итальянского правительства. Из-за пандемии Музеи Ватикана уже закрывались с 9 марта по 1 июня 2020 года и с 6 ноября 2020 года по 1 февраля 2021 года. Сообщает Vatican News.

В третий раз за последний год Музеи Папы Римского закрываются для публики. Следуя примеру итальянского правительства по сдерживанию пандемии COVID-19, Ватиканские музеи будут закрыты «в целях предосторожности» с понедельника 15 марта до вторника 6 апреля, – дня истечения срока действия указа властей Итальянской Республики. Приостановка касается также «всех мероприятий туристического, музейного и культурного характера в Папских виллах Кастель-Гандольфо», – сообщается на сайте и в Instagram Ватиканских музеев. Все билеты, приобретённые для экскурсий или посещений и забронированные на период закрытия, будут автоматически возвращены: таким образом, посетителям «не придётся оформлять официальную заявку о возмещении расходов».

Принося извинения за неудобства, администрация Музеев готова предоставить необходимую информацию и поддержку, за которыми следует обращаться по адресу help.musei@scv.va. На странице Музеев в Instagram сообщается: «Даже если в ближайшее время мы будем закрыты, мы будем еженедельно публиковать на нашем аккаунте самые красивые фотографии, сделанные посетителями». Музеи намерены оставаться на связи с публикой, которая – в том числе благодаря каналу YouTube Музеев – всегда восхищалась сокровищами искусства, истории и веры, хранящимися в Папских коллекциях, также в предыдущие периоды закрытия Музеев. Сообщение в сети Instagram завершается пожеланием: «Мы надеемся вскоре увидеть вас снова».

Первый период закрытия Папских коллекций, связанный с пандемией COVID-19, длился 84 дня, – с 9 марта по 1 июня 2020 года. По этому случаю директор Барбара Ятта рассказала в интервью VaticanNews (14 января 2020 г.), что «никто из сотрудников музеев, кроме очень немногих, не выходил на работу из-за всеобщего карантина». Второй период приостановки публичных посещений – с 6 ноября 2020 г. по 1 февраля 2021 г. – был самым длительным со времён Второй мировой войны. В это время «вся команда реставраторов и весь персонал Музеев приступил к работе, соблюдая все условия санитарной безопасности». Барбара Ятта отметила, что в течение 88 дней второго локдауна, который также затронул все музеи и выставки Италии, «работа издательской секции никогда не прекращалась, равно как исследовательская и реставрационная деятельность отделов, ремонтных площадок и лабораторий. Сохранение и исследования произведений из нашей коллекции продолжаются также потому, что мы более свободны», – подчеркнула директор Папских музеев Ватикана, надеясь, что третий период закрытия будет намного короче, чем два предыдущих.