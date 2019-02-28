Можно ли встретить на улице ангела или беса? О том, каковы они в Библии, в искусстве и в жизни, рассказывает специалист по ангеловедению

Православный священник Пётр Иванов уже много лет занимается ангеловедением. Ему 33 года, он преподаёт догматическое богословие в Свято-Тихоновском университете и служит настоятелем храма Сергия Радонежского в Гольянове. О таинственных духовных существах — представителях светлых и тёмных сил — отец Пётр знает не только из книг: с некоторыми ему приходилось встречаться лицом к лицу.

Загадочный странник

— Во многих известных произведениях литературы и кино среди людей активно действуют и ангелы, и бесы. Достаточно вспомнить гоголевского «Вия», булгаковский роман «Мастер и Маргарита», «Пирамиду» Леонида Леонова, «Альтиста Данилова» Владимира Орлова… Список можно продолжать. Есть ли какая-то богословская основа для таких сюжетов или это абсолютная фантазия авторов, которые сами-то знали, что на самом деле ничего похожего быть не может?

— Думаю, подобные сюжеты не возникли бы в искусстве, если бы не подпитывались уверенностью в том, что такое бывает.

— Но уверенность должна иметь какую-то основу…

— Да, и эта основа — в Биб­лии, в Житиях святых, в святоотеческих историях. Там таких сюжетов сотни, если не тысячи. Есть, например, библейская Книга Товита, сюжет её вкратце таков. Жил праведный человек Товит. Однажды он пострадал за свою доброту: не смог войти в свой дом, лёг под забором, что-то повредило ему глаз, он ослеп. И тогда он послал сына Товию в соседний город, где у друга оставил на сохранение деньги. В момент их прощания появился странник. Оказалось, он идёт в тот же город, куда собирается сын. И тут начинается история, полная необычайных поворотов и приключений, в которых важную роль играет этот странник. Он даёт Товии спасительные советы, помогает ему отпугнуть демона, а затем и жениться на дочери того человека, к которому они пришли. И вот в конце книги открывается, что странник — это архангел Рафаил. Кстати, этот архангел присутствует в православных святцах, есть его иконы. Но сама фигура архангела известна только благодаря Книге Товита.

— Есть и более популярные архангелы?

— Конечно же мы помним и биб­лейские страницы, где действуют архангелы Михаил и Гавриил. Или — историю из Деяний Апостольских, когда ангел разбудил в темнице апостола Петра и вывел его на свободу мимо стражи. Тёмные духи тоже появляются в библейских сюжетах.

Святители спорили между собой — и оба были правы

— Значит, ангелов и бесов вполне можно принять за людей? Или у них есть ­какие-то отличительные черты внешности? Похожи ли они на литературных персонажей?

— О внешности их в Биб­лии ничего не говорится. Там написано только то, что ангелы — тварные существа, служители. Что они отличаются от людей и что они — это не Бог. На этом догматическая сторона учения об ангелах заканчивается. И начинается область так называемых богословских мнений. Одни богословы, например, полагали, что ангелы бесплотны. Эту точку зрения разделял, скажем, Блаженный Августин. Другие считали, что бесплотен только Бог, а ангелы имеют тонкую телесность. Два русских святителя излагали разные мнения: Феофан Затворник писал о бесплотности ангелов, Игнатий (Брянчанинов) — о том, что у них есть особая, тонкая телесность.

— То есть святые противоречили друг другу?

— Да, но вопрос-то не принципиальный. Это обывателю ситуация может показаться крамольной, ведь речь вроде бы идёт об авторитете церковных учителей. А на самом деле оба богослова опирались на различные толкования Священного Писания, на различные труды Святых Отцов. И поскольку вопрос не догматический, обе точки зрения имеют право на жизнь.

— А где же истина?

— Я считаю, что она сокрыта принципиально. Потому что не имеет отношения к делу спасения души. Господь открыл людям всё, что касается их спасения. Подробности же из жизни ангельского, а тем более бесовского мира сюда не относятся.

Нечистая сила ведёт себя не по Булгакову

— Но с какими целями ангелы и бесы в том или ином облике или вообще без облика вмешиваются в нашу жизнь?

— Одни — чтобы способствовать спасению, другие — наоборот, чтобы стаскивать вниз, уничтожать. Однако делают они только то, что разрешено, попущено Богом. История праведника Иова начинается с того, что дьявол просит у Бога разрешения на проверку, на искушение Иова. В итоге Иов оказывается оправданным, то есть достойно выдерживает все испытания. Мы, люди, действуем в этом мире совершенно свободно, никто не определяет наше поведение извне. Даже Бог, всесильный и всемогущий, несмотря на то, что Он предвидит мои поступки, не запрещает поступать так или иначе. Об ангелах и бесах мы так сказать не можем. И те, и другие лишены полной свободы — они делают лишь то и столько, сколько им разрешено свыше.

— А если в итоге человека побеждает дьявол, разве Бог такое может разрешить?

— Нет, это значит совсем иное. Так происходит потому, что у человека не достало силы воли и молитвы, чтобы противостоять искушению. Испытаний не даётся сверх того, что под силу выдержать человеку. Хотя способы у дьявола самые изощрённые. И таких примеров много и в святоотеческих писаниях, и в Житиях святых. Там, конечно, дьявол не такой, как в романе «Мастер и Маргарита», без цирковых фокусов и котов Бегемотов. Главная задача дьявола в этих непридуманных историях — ввести праведника в смущение, напугать или оклеветать его перед другими людьми.

— Как это происходит?

— Масса вариантов: от явления страшилищ, чтобы человека вывести из равновесия, до появления образов, связанных с искушениями богатством или плотскими страстями. Описаны случаи, когда дьявол хочет оклеветать святого. Например, кто-то из братии видит, как из кельи монаха выходит женщина. А потом оказывается, что на самом деле там её не было.

— То есть привиделось?

— Нет, кто-то реально явился в образе женщины.

— Реально? А как тогда монаху доказать свою невиновность?

— То, что дьявол может предстать в образах различных существ, — важный момент в христианской аскетике, в учении о борьбе со страстями. Даже когда ты сам видишь, что твой брат грешит, не торопись его осуждать. Возможно, в его образе кто-то другой. Возможно, это для тебя испытание.

Самое трудное — проверка на тщеславие

— Как же быть в таких ситуациях? Не верить собственным глазам?

— Бывает, что и так. Со мной произошёл однажды необычный случай. Я об этом редко кому рассказываю, потому что многие просто не поверят. Когда я служил в другом храме, рядом жил один священник — очень известный в Москве духовник, учитель и богослов. Он иногда к нам заходил для совместной молитвы. И вот однажды я иду из храма к метро и у перехода на улице Первомайской вижу, что он стоит напротив в обычной светской одежде. Загорается зелёный свет, и мы идём навстречу друг другу. Я вдруг вижу, что в руках у него сигарета, он курит, да ещё с каким-то вызовом, как в плохом американском кино! Я думаю: ладно, ты куришь, но кури себе спокойно дома, чтобы тебя никто не видел. Зачем делать это на людях: тебя же тут многие знают?! Начинаю молиться: Господи, только бы не осудить его, мне это не нужно, я и сам не без греха. За секунду до встречи я отвёл глаза в сторону: подумал, что ему тоже будет неудобно встретиться со мной взглядом. Но когда мы поравнялись, я почему-то посмотрел в его сторону. И обомлел: лицо было не его. Я увидел страшную лохматую зубастую рожу! Говорю вам сейчас это, и у меня волосы шевелятся на голове. Не помню, как спустился в метро. Первая мысль была: нужно позвонить жене.

— Для чего?

— Не знаю. Наверное, в поисках поддержки, чтобы утешиться. Так я получил урок, который и другим сообщаю: не верь своим глазам, всё может быть не по-настоящему.

— Это, наверное, самое страшное — когда тебе что-то является под видом реальности?

— Нет, самое трудное искушение, высшая проверка — на тщеславие. Её обычно дьявол готовит для тех, кого уже не сломить ни страхом, ни корыстью, ни плотскими страстями. Это просветлённые люди, молитвенники. Но и для них есть испытание: если человек постится, молится, совершает чудеса, трудно не возгордиться. Дьявол может подступить в образе ангела, Божией Матери и даже Самого Христа. Он скажет: ты праведник, ты почти в раю, осталось совсем немного — поклонись мне… И как только человек согласится, как только признает собственную святость, это станет его падением. Потому что важнейшая добродетель для христианина — смирение и память о своих грехах.

Берегитесь ступать за барьер

— Но ведь бывает и так, что люди пытаются использовать потусторонние силы, чтобы решить свои проб­лемы…

— Вы о колдунах и магах? Я не претендую на абсолютную истину, пусть это будет моё богословское мнение. Большинство людей, которые называют себя чародеями, гадалками и так далее, — обычные шарлатаны. Они в лучшем случае владеют гипнозом, в котором нет ничего сверхъестественного, это явление медицинское. Но один процент действительно может творить нечто необычное. Например, одурманить человека, пробудить в нём греховное плотское влечение. Такое, что всё летит в тартарары: жена-красавица, четверо детей, имущество. Про четверых детей — это реальная история, бывшая с моим знакомым. Говоришь с человеком, а у него глаза белые и дикая тяга, которая создана невероятной силой. Собственно, сверхъестественных сил всего две — Божественная и дьявольская. Понятно, какая сила тут имеется в виду. Люди, которые вызывают такую силу, соприкасаются с ней, переступают невидимый барьер. И последствия этого самые плачевные.

— А что за барьер, почему он невидим?

— После грехопадения человек оказался отделённым от потустороннего мира. У Адама и Евы, пока они были в раю, этого барьера не было, они видели Бога, как я вижу вас. Сегодня человек в обычном состоянии не видит ни ангелов, ни бесов. И нарушать эту границу нам нельзя, потому что мы с вами люди греховные. Если барьер переступим, можно догадаться, кого там встретим. Другое дело — человек святой. Он живёт праведной жизнью, исполняет заповеди, смиряет себя постом и молитвой. И у него этот барьер истончается сам собой по воле Божией так, что человек начинает встречаться с потусторонним миром. Ангелы видят в нём собрата. А вид бесов его не смущает, они ему уже не страшны.



Источник: Благовест-инфо