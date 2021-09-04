Монс. Фернандес: в восприятии Закона у евреев и христиан нет противоречия

В ответ на замечания со стороны некоторых представителей иудаизма в связи с размышлениями Папы Франциска о Законе, прозвучавшими на последних общих аудиенциях, аргентинский библеист архиепископ Виктор Мануэль Фернандес предложил некоторые разъяснения на страницах ватиканской газеты «Оссерваторе Романо».

Иерарх пишет: «Когда святой Павел говорит об оправдании верой, на самом деле он воспроизводит глубокие убеждения, присущие некоторым еврейским традициям. Если бы утверждалось, что собственное оправдание стяжается посредством исполнения Закона собственными силами, без Божественной помощи, то это было бы наихудшей разновидностью идолопоклонничества, которое заключается в поклонении самим себе, собственным силам и собственным делам, вместо поклонения единому Богу».

Еврейские традиции, поясняет архиепископ, признают, что для всецелого исполнения Закона необходима перемена, исходящая из сердца. Никто из нас, христиан и евреев, не говорит, что важно внешнее соблюдение обычаев без внутреннего импульса от Бога. В этом смысле еврейская теология на самом деле совпадает с христианским вероучением, особенно если отталкиваться от чтения Иеремии и Иезекииля, где речь идет необходимость очищения и преображения сердца».



Источник: Vatican News