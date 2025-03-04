Монголия: Юбилей надежды в самых удалённых уголках

Апостольский префект Улан-Батора кардинал Джорджо Маренго в беседе с ватиканскими СМИ поделился воспоминаниями о торжественном открытии Юбилея 2025 года в Монголии.

29 декабря 2024 года началось с грандиозной процессии перед столичным кафедральным собором Святых Петра и Павла и завершилось торжественной литургией, наполненной духовным единством, под покровом статуи Пресвятой Богородицы ‒ Небесной Матери, некогда обнаруженной среди мусора, но обретшей новую жизнь в храме.

Несмотря на 30-градусный мороз на торжество собрались сотни верующих. Этот день стал важной вехой для католической общины страны, насчитывающей около 1600 человек.

Процессия началась от большого деревянного креста, установленного во время Папской Мессы в ходе апостольского визита Святейшего Отца в сентябре 2023 года. Верующие сначала молились под открытым небом, а затем торжественно вошли в собор. «Эта насыщенная и глубокая церемония позволила нашей общине ощутить единство со Вселенской Церковью», — отметил кардинал Маренго.

Местные католики заранее готовились к этому событию, участвуя в катехизации и духовных встречах. Кардинал Маренго отметил: несмотря на то, что Католическая Церковь в Монголии существует лишь 33 года в своём современном облике, её история – это прежде всего история надежды.

Большинству монгольских католиков сложно отправиться в паломничество в Рим, поэтому поместная Церковь предлагает альтернативный вариант — посещение девяти приходов апостольской префектуры. Пять из них находятся в Улан-Баторе, четыре расположены в других регионах страны. Как сообщил иерарх, специально для этого была создана карта паломника — «паспорт Юбилея 2025», в котором будут фиксироваться посещённые приходы. Этот проект призван укрепить чувство единства среди верующих.

Деревянная статуя Богородицы, которую здесь называют Небесной Матерью, переходит из прихода в приход, наполняя сердца верующих преданностью и надеждой. В Юбилейный год она символизирует веру в то, что никто не потерян для Бога, и даже образ, некогда найденный на свалке, может стать источником духовного порыва для целого народа.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — открытие Юбилейного года надежды в столице Монголии г. Улан-Баторе)