Монашеские институты смогут возглавлять несвященники

Старший настоятель, глава монашеского института или общества апостольской жизни Папского права: эти должности отныне смогут занимать те, кто входит в монашескую семью в качестве «братьев», то есть не имеющие сана священника.

Нововведение в канон 588 § 2 Папа Франциск установил в рескрипте, вступившем в силу 18 мая, сообщает русская служба Vatican News.

Три месяца назад Святейший Отец предоставил Конгрегации по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни «право разрешать, по собственному усмотрению и в отдельных случаях» такую возможность, без ущерба для §1 канона 134 канонического права, который определяет тех, кто облечён в генеральную ординарную исполнительную власть.

Папский документ содержит четыре статьи, оговаривающие различные степени назначения брата (не священника) на должность главы монашеского института, будь то «назначение» в качестве местного или старшего настоятеля, либо «избрание» в качестве «верховного модератора или старшего настоятеля». При этом высшей инстанцией остаётся Конгрегация по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни, которая – как уточняется в четвертой статье – «оставляет за собой право оценивать отдельные случаи и причины, приведённые верховным модератором или генеральным капитулом».