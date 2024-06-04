Молитвенные прошения Папы на июнь 2024 года (ВИДЕО)

Папа Франциск прокомментировал молитвенные нужды, о которых он просит молиться в июне месяце. На этот раз Святейший Отец просит молиться «о тех, кто бежит из своей страны». Передает русская служба Vatican News.

«Драме, переживаемой людьми, вынужденными оставить свою землю, убегая от войны или от бедности, нередко сопутствует чувство, будто тебя вырвали с корнем и ты не знаешь, где твое место, — отмечает Папа в видеопослании. – Кроме того, в некоторых принимающих странах на мигрантов смотрят с тревогой и опаской. Тогда появляется призрак стен: стен в земле, между семьями, стен в сердце. Мы, христиане, не можем разделять этот менталитет. Принимающий мигранта принимает Христа. Мы должны продвигать такую общественно-политическую культуру, которая бы защищала права и достоинство мигрантов, поддерживала их возможности для роста, интегрировала. Мигрант нуждается в сопровождении, поддержке и интеграции».

В конце Папа Франциск формулирует молитвенное прошение на июнь: «Помолимся о том, чтобы мигранты, бегущие от войны или от голода и вынужденные совершать путешествия, полные опасностей и насилия, нашли радушный прием и новый шанс в жизни».

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Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святейшего Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви. Русскоязычной аудитории они доступны на родном языке благодаря ТВ «Кана»: