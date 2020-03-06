Молитвенные намерения Папы Франциска на март: о католиках Китая
Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание с молитвенными прошениями на март 2020 года: «О католиках в Китае».
Папа Франциск выражает свою пастырскую заботу о католиках азиатской страны:
«Сегодня в Китае Церковь смотрит в будущее с надеждой. Церковь желает, чтобы китайские христиане были действительно христианами, чтобы они были добрыми гражданами. Они призваны распространять Евангелие, но без прозелитизма, стремясь к единству католической общины, которая разделена. Будем же молиться вместе о том, чтобы Церковь в Китае оставалась верной Евангелию и возрастала в единстве. Спасибо».
Источник: Vatican News
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