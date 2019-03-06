Молитвенное намерение Папы Франциска на март: молиться за гонимых христиан

Папа Франциск посвятил свое молитвенное намерение на месяц март христианам, гонимым за свою веру:

«Может быть, нам нелегко поверить в это, но сегодня мучеников больше, чем было в первые столетия. Их преследуют за то, что они говорят правду и возвещают обществу Иисуса Христа. Это, в первую очередь, имеет место там, где до сих пор отсутствуют гарантии религиозной свободы. Но также и в странах, в которых свобода и права человека существуют только в теории и на бумаге. Помолимся, чтобы христианские общины, прежде всего терпящие преследования, ощутили присутствие Христа и дождались признания своих прав».

Напомним, что начиная с января 2016 г. Папа Франциск лично комментирует каждый месяц молитвенные намерения Апостольства молитвы. Он формулирует молитвенное намерение на родном ему испанском языке, а затем видеоролики с субтитрами на основных языках земного шара распространяются в популярных социальных сетях.

Публично осенять себя крестным знамением, не таясь читать Библию, ходить в храм по воскресеньям, отмечать религиозные праздники, без опаски говорить с людьми о вере в Христа — всё это является теперь для нас чем-то само собой разумеющимся, но еще 30 лет назад не было таковым в странах Советского блока. Между тем, есть еще много стран, где эти элементарные права человека не соблюдаются, где открыто исповедовать свою веру во Христа означает рисковать потерей своего имущества, свободы, а то и жизни. В 2018 г. было убито 40 миссионеров, а 2019 г. начался с террористического акта в храме на Филиппинах, унесшего жизнь 23-х верных. В современном мире имеют место тысячи случаев гонений на христиан, однако на страницах главных информационных агентств для них почти не находится места. По информации благотворительной организации Kirche in Not, христианство ныне является наиболее гонимой религией в мире. Христиан в той или иной форме преследуют в 38-ми странах мира, а в 21-й стране гонения носят открытый характер. Вот почему нынешнее молитвенное намерение Святейшего Отца является таким актуальным.

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По материалам Vatican News