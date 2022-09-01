Молитвенная интенция Папы в сентябре — об отмене смертной казни (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на сентябрь этого года: об отмене смертной казни. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима обращается к христианам и ко всем людям доброй воли, отмечая, что «во всём мире растет число противников смертной казни, и для Церкви это знак надежды». С юридической точки зрения в таком виде наказания нет никакой необходимости: «Общество может эффективно пресекать преступления, не лишая навсегда преступника возможности искупления. В каждом приговоре должно быть окно надежды». Смертная казнь не обеспечивает справедливости для жертв, поощряя вместо этого месть, что исключает любой шанс исправить возможную судебную ошибку.

С нравственной точки зрения, отмечает Папа, смерть неоправданна: она губит самый важный дар, который мы получили, – жизнь. «Давайте не забывать, что до последнего момента человек может обратиться и измениться. В свете Евангелия смертная казнь неприемлема, ведь заповедь ‘не убий’ относится как к невиновным, так и к виновным, – подчёркивает Епископ Рима. – Поэтому я прошу всех людей доброй воли мобилизовать усилия для отмены смертной казни во всём мире. Будем же молиться, дабы смертная казнь, посягающая на неприкосновенность и достоинство личности, была отменена в законодательстве всех стран мира», – призывает Святейший Отец.

По данным ООН, около 170 государств отменили смертную казнь, ввели мораторий на её применение в законодательстве или на практике, либо приостановили исполнение смертных приговоров более чем на 10 лет. Однако на сегодняшний день преступников всё ещё казнят в 55 странах на разных континентах.