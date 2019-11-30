Митрополит Волоколамский Иларион встретился с архиепископом Эстергомским и Будапештским кардиналом Петером Эрдё

28 ноября 2019 года в приходском доме при Успенском кафедральном соборе Будапешта (Венгрия) состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с архиепископом Эстергомским и Будапештским кардиналом Петером Эрдё.

В ходе встречи, прошедшей в теплой и сердечной атмосфере, был затронут широкий круг вопросов. Митрополит Иларион, в частности, поделился впечатлениями от участия в проходящей в эти дни в Будапеште II Международной конференции в защиту гонимых христиан. Председатель ОВЦС рассказал главе венгерских католиков о развитии церковной жизни в России, Украине и других странах канонической ответственности Русской Православной Церкви. Состоялся обмен мнениями по темам работы с молодежью, социального служения, миссионерской и просветительской деятельности христианских Церквей в современном мире. По окончании встречи митрополит Иларион подарил кардиналу издание своей книги «Катехизис» на венгерском языке.

Затем митрополит Иларион и кардинал Петер Эрдё проследовали в Успенский кафедральный собор, где секретарь Венгерской епархии Московского Патриархата священник Святослав Булах ознакомил гостей с ходом реставрационных работ, осуществляемых на средства, выделенные венгерским государством.

Источник: Информационная служба ОВЦС РПЦ МП