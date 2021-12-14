Митрополит Волоколамский Иларион: Речи об объединении православных и католиков не идет

В начале декабря Папа Римский Франциск на встрече с Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом II произнес слова, которые были восприняты многими как извинения перед православными за совершавшиеся в истории ошибки католиков. Но речи об объединении Церквей быть не может, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Речи об объединении двух Церквей никто не ведет, потому что противоречий накопилось много, и, по сути, две Церкви живут самостоятельной жизнью уже десять веков», — сказал митрополит в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», отвечая на вопрос ведущей.

Митрополит Иларион напомнил, что у католиков и православных есть различия в понимании основополагающих христианских догматов, в почитании святых. «Есть те лица, которые почитаются святыми в Православной Церкви, но не признаются таковыми в Католической, а есть множество католических святых, которые не признаются Православной Церковью», — пояснил иерарх.

Глава ОВЦС подчеркнул, что «никакой речи об объединении не идет», но речь может идти о том, чтобы прекратились соперничество, конкуренция и вражда, которые существовали на протяжении многих веков.

«То, что говорит Папа Франциск сейчас, это важный вклад в нормализацию отношений между православными и католиками, но, повторюсь, никакой речи об объединении Церквей не идет ни на официальном, ни на неофициальном уровне», цитирует спикера Интерфакс.