Митрополит Волоколамский Иларион принял участие во II Международной конференции, посвященной теме защиты христиан

28 ноября 2019 года в Будапеште по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион принял участие и выступил с докладом на II Международной конференции, посвященной проблематике защиты христиан от преследований.

Мероприятие прошло под патронатом правительства Венгрии. В разные дни работы форума в нем приняли участие вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, госсекретарь Канцелярии премьер-министра Венгрии по оказанию помощи преследуемым христианам Тристан Азбей, католический архиепископ Будапештский кардинал Петер Эрдё, глава Дунайского округа Реформатской Церкви Венгрии епископ Иштван Шабо, Патриарх Антиохийский Игнатий Ефрем II (Сиро-Яковитская Церковь), министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, Патриарх Сирийской Католической Церкви Игнатий Иосиф III Иоанн, Патриарх-Католикос Эфиопской Церкви Абуна Матфий, а также лидеры и представители христианских конфессий из 45 стран мира. На конференции митрополита Илариона сопровождали секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарёв, сотрудник Секретариата по делам дальнего зарубежья ОВЦС священник Андрей Титушкин, иподиакон Вячеслав Ли.



В своем выступлении Владыка Иларион подчеркнул, что, несмотря на многократное уменьшение числа христиан на Ближнем Востоке, многие верующие во Христа полны решимости оставаться на родной земле. «Мы никогда не слышали из уст лидеров ближневосточных христианских Церквей призыв покинуть родину, – свидетельствовал иерарх. – Наоборот, они в один голос заявляют, что христиане должны оставаться в своих родных местах, где они являются коренным населением. Поэтому среди тех, кто уже уехал, многие стремятся вернуться. Необходимо поддерживать их в этом чаянии и содействовать процессу возвращения беженцев». Митрополит Иларион назвал первоочередной задачей восстановление храмов и инфраструктуры в странах Ближнего Востока, что может содействовать возвращению христиан-беженцев в данный регион.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата также обратил внимание участников конференции на бедственное положение христиан в некоторых странах африканского континента и регионах Азии, где экстремисты продолжают убивать и приносить страдания живущим там христианам. Владыка подчеркнул, что в мировом сообществе сейчас особенно нужны голоса христианских государств и духовенства в защиту христиан, которые уничтожаются на наших глазах.

Иерарх рассказал о деятельности Межрелигиозной рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии при Комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, в которую входят представители христианских Церквей России, а также представители ислама и иудаизма. За короткий период с 2017 по 2019 гг. Межрелигиозной рабочей группой был осуществлен целый ряд гуманитарных акций. Был также разработан проект по восстановлению разрушенной сирийской социальной инфраструктуры, без которой возвращение сирийцев к нормальной жизни было бы невозможно. Кроме того, реализуется программа лечения в России сирийских детей, пострадавших в результате военных действий. «Для России Ближний Восток – не чужой регион, и мы близко к сердцу воспринимаем радости и беды ближневосточного населения. И сегодня наши воины вновь помогают многострадальной Сирии уничтожить международный терроризм, обезопасить мирное население и начать восстановление нормальной жизни, при которой были бы гарантированы равные права для всех религиозных общин», – подчеркнул председатель ОВЦС. Он также отметил, что в последние годы неоднократно раздавались голоса в защиту христиан со стороны неравнодушных государств.

Завершая выступление, митрополит Иларион выразил надежду, что нынешняя встреча будет способствовать объединению усилий христиан Востока и Запада в деле миротворчества.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС