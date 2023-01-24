Митрополит Волоколамский Антоний встретился с апостольским нунцием в Сирии
21 января 2023 года в Дамаске состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония с Апостольским нунцием в Сирии кардиналом Марио Дзенари.
В ходе продолжительной беседы, прошедшей на итальянском языке, в частности, обсуждалось положение христиан на Ближнем Востоке, а также были затронуты иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В завершение встречи собеседники обменялись памятными подарками.
Источник: Служба коммуникации ОВЦС
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