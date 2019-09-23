Митрополит Иларион: каждый священник имеет право заступаться за того или иного человека

Свое отношение к письму клириков РПЦ, выступивших в защиту фигурантов «московского дела», выразил в эфире программы «Церковь и мир» митрополит Волоколамский Иларион. «Каждый священник имеет право заступаться за того ли иного человека», – убежден председатель ОВЦС. Об этом сообщил сайт Благовест-инфо.

«Каждый священник призван поступать по совести, – заявил митрополит, отвечая на вопрос ведущей о его отношении к недавнему открытому письму нескольких десятков клириков РПЦ. – Каждый священник имеет право заступаться за того или иного человека, защищать его, выступать публично. Священники также могут создать группу для защиты того или иного человека, что и произошло в данном случае».

Подписывая открытое письмо, священники выражали свое личное мнение, продолжил митрополит Иларион. «Не думаю, что каждый из почти сорока тысяч священников РПЦ может согласовать свое личное мнение с Патриархом», – добавил он, отметив, что согласовать это мнение с правящим архиереем своей епархии «тоже возможно не во всех случаях». «Я знаю, что ряд священников, которые подписали это обращение, не согласовывали свои действия с правящим архиереем», – поделился митрополит, добавив, что лично с ним текст письма никто не согласовывал. «Но я и не являюсь правящим архиереем какой-то епархии. В моем каноническом подчинении нет ни одного клирика», – уточнил он. «У священников есть определенная степень свободы, в том числе и в плане публичного выражения каких-то мнений», – считает архиерей.

«В последнее время мы видим, что на защиту осужденных встают разные группы людей: актеры, священники, студенты, представители других профессий, – продолжил председатель ОВЦС. – Это показывает, что, по всей видимости, не всё у нас благополучно в судебной сфере. Тем более, что мы видим, что как под влиянием общественных протестов пересматриваются приговоры». «Такого рода события свидетельствуют о том, что в обществе возрастает степень ответственности людей друг за друга», – считает митрополит.