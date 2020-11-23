Минюст Латвии: в 2019 году в стране насчитывалось 1 млн 321 тысяча верующих

В 2019 году латвийские религиозные общины и приходы насчитывали 1 321 847 верующих, что на 66 893 больше, чем годом ранее, когда общее число верующих составило 1 254 954 человека. Об этом сообщило Министерство юстиции Латвии.

Каждая религиозная организация на территории Латвии проводит подсчет членов согласно своим внутренним правилам, учитывая периодичность проверок, присвоение статуса члена общины и другие факторы. В этой связи количество верующих каждый год может меняться. Иногда изменения минимальны, однако иногда они являются существенными и обусловлены тем, что в конкретный год было проведено уточнение количества членов общин религиозной организации.

Также в Министерстве юстиции указали, что в установленный срок – до 1 июля 2020 года — отчеты о своей деятельности на территории Латвии не подала 61 автономная религиозная организация.

В отчете Минюста содержится приблизительная информация о положении в церквах и приходах Латвии, которая основана на данных, предоставленных самими религиозными организациями, отмечает Благовест-инфо.

По данным опубликованного отчета, в 2019 году лютеранские общины насчитывали 700 тысяч верующих, что на 312 человек меньше, чем годом ранее.

Почти на 1 113 человек увеличилось число католиков: согласно отчету, в прошлом году их стало 334 366, тогда как годом ранее было 333 253.

В православных общинах и приходах в 2019 году насчитывалось 250 тысяч верующих, что на 70 тысяч больше, чем годом ранее, когда, согласно отчетам, количество прихожан внезапно сократилось до 180 тысяч с постоянных 370 тысяч.

При этом увеличилось количество верующих так называемой Латвийской автономной православной церкви: если в 2018 году их было всего 1 415, то в прошлом — 7 тысяч.

В прошлом году в староверческих общинах Латвии было 2 012 человек, что на 23 больше, чем в 2018 году. В своем отчете Древлеправославная поморская церковь Латвии (ДПЦЛ) указала, что богослужения в храмах посещают 46 256 верующих (в 2017 году – 46 482). В ДПЦЛ членом общины считается только прихожанин, имеющий права голоса на собраниях.

В 2019 году баптистские общины насчитывали в своих рядах 6 615 человек. По данным отчета Минюста Латвии, в прошлом году зарегистрировано 3774 адвентистов седьмого дня, 557 методистов, 163 иудея (годом ранее – 174), 58 мусульман (годом ранее – 134), 159 вайшнавов (кришнаитов), 4 062 пятидесятника, 3 тысячи членов церкви «Новое поколение», 2 330 христиан веры евангельской, 170 буддистов, 539 язычников (диевтуров), 992 мормона, 161 член реформатских общин, 2 189 последователей организации «Свидетели Иеговы», 472 члена Армянской Апостольской Церкви, 1305 членов новоапостольских общин, 181 член Армии спасения (годом ранее – 448), 41 индуист, 37 виссарионовцев, 97 англикан и др.