Мини-паломничество к могилам блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврентии – христианское свидетельство

Рассказывает сотрудница Курии Преображенской епархии Алена Брук:

«Я сдавала экзамен на водительские права на моей родине в Томске, и отец Кшиштоф Корольчук, SJ, предложил мне принести обет: в случае успешной сдачи этого экзамена совершить паломничество к месту захоронения блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврентии в поселке Харск Томской области.

Я принесла такой обет, когда в последний момент затормозила автомобиль с сидящим за моей спиной ‘гаишником’, едва не сбив при этом пешехода. Тем не менее, экзамен по вождению я сдала.

Епархиальное паломничество в Харск традиционно проходит в октябре, и так уж сложилось, что я нем еще ни разу не была, поскольку именно в этих числах праздную свое день рождения. А тут и отец Кшиштоф тоже хотел посетить святые могилы перед отъездом в отпуск. К нам присоединились еще две прихожанки из Колпашево. Вот так и сложилась наша маленькая паломническая группа.

Поехали мы на приходской машине, обладающей повышенной проходимостью. Это было весьма кстати, поскольку продолжавшиеся несколько дней дожди размыли дороги. Впервые в жизни я переплавлялась через Обь на пароме.

Сам Харск – это в настоящее время заимка, куда в летнее и осеннее время приезжают охотники, сборщики грибов и ягод, а вот зимой туда попросту не добраться.

Уже когда мы завершили нашу молитву у могил блаженных сестер, на обратном пути встретили одну семью из нескольких человек, которые целенаправленно шли поклониться праху мучениц. Мы предложили им взять образки, которые обычно раздаем, и они с радостью согласились. Мы очистили могилы от скопившегося мусора, привели их в порядок, отслужили подле них Святую Мессу, помолились…

Из ‘испытаний’ могу отметить великое множество муравьев, подвергших всех нас самой настоящей атаке. Они упорно лезли вверх по альбе отца Кшиштофа, но наш пастырь мужественно вытерпел всё это, не прерывая служения Евхаристии.

Разумеется, нашей главной целью была молитва через заступничество блаженных преподобномучениц, но попутно мы сделали еще кое-что: побывали в православном монастыре в Могочино, собрали много грибов (а места там ‘грибные’, грибы можно буквально косой косить), посетили Музей казачьей культуры и быта в Кривошеино, набрали воды из минерального источника в Чажемто…

Отец Кшиштоф показал нам дом в Кривошеино, в котором проживал, будучи в ссылке, борец за права верующих отец Сигитас Тамкявичюс – ныне архиепископ и кардинал. Вся поездка заняла у нас целый день – с 5-ти утра до 11-ти вечера. По ее итогам я испытываю серьезное воодушевление: я отчетливо ощутила, что ‘меня там ждали’. Дело ведь не только в формальном исполнении обета, а в духовных плодах, которые приносят подобные странствия…».



На фотографиях, предоставленных СКГ Алёной Брук — сам Харск, могилы блаженных преподобномучениц, дорога и бездорожье, Обь, паром, тайга, грибы, и море муравьев. Православный монастырь в Могочино, источник и санаторий Чажемто, музей казачьей культуры в Кривошеино, жилище ссыльного кардинала Тамкявичюса: