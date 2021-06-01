Международная онлайн-конференция «На пути к единству христиан» была посвящена 60-летию движения Фоколяров

Международная онлайн-конференция «На пути к единству христиан» состоялась 28-29 мая. Форум, в котором приняли участие христиане из более чем 100 стран мира, был посвящен 60-летию движения Фоколяров, основанного Кьярой Любич 26 мая 1961 года. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» – эти слова из Евангелия от Иоанна (15:12) были выбраны организаторами как ориентир. С приветствием от имени Папы Франциска и с докладом к собравшимся обратился глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

В начале встречи прозвучали краткие приветствия от участников из Голландии, Бразилии, Германии, России, Италии, Румынии. Конференцию открыли руководители Центра христианского единства движения Фоколяров Энно Дийкема и Сандра Феррейра. Об истории движения Фоколяров и деятельности Кьяры Любич во имя христианского единства, о мировом резонансе этой деятельности и о том, как постепенно налаживались связи между христианами разных конфессий, как благодаря особой харизме Кьяры проявлялось в них «желание единства», рассказал короткий документальный фильм, в котором приняли участие христиане разных конфессий. Чтобы представить себе степень разобщенности христиан в те годы, когда зарождалось движение Фоколяров, достаточно услышать, как одна из протестанток с улыбкой вспоминает в фильме, каким открытием для нее стало тогда, что «Бог любит и католиков тоже». «Не будучи профессиональным теологом, Кьяра была «теологом жизни». Ее духовность воплощалась в повседневной жизни», – говорят об основательнице движения нынешние его члены. «Христос пришел на землю, чтобы мы все стали братьями», – эти простые и вдохновляющие слова Кьяры звучат в финале фильма.

«Надежда христианского единства» – с таким докладом выступил Пьеро Кода, профессор университета «София» (Италия). По его словам, харизма единства, доверенная Кьяре Любич самим Святым Духом, это «чудо христианской истории, знак надежды для всего человечества». «Харизма единства призывает нас исследовать этот решительный импульс к единству, прожить его как метод, как конкретный способ для всех христиан, всех церквей, чтобы двигаться к единству, открывая и принимая сильные стороны духовности друг друга», – сказал профессор. Этот «метод» включает три взаимосвязанных этапа: «пакт взаимной любви», «пакт милосердия» и «пакт единства». «Христианские общины за долгие столетия нанесли друг другу многие раны, которые еще болезненно открыты. Сложности взаимоотношений пока остались, они не могут просто исчезнуть. Но пакт любви должен быть обновлен через пакт милосердия по отношению к другим. В любви можно преодолеть всякое разделение и испытание, узнать настоящее единство», – уверен докладчик.

Маргарет Каррам, президент движения Фоколяров, напомнила о том, как болезненно переживала Кьяра Любич разделение христиан. Но «человечество призвано реализоваться как единая семья», и в наше время, когда общество лишается многих истинных ценностей и даже «просто человечности», когда так растет секуляризация, нельзя откладывать «новое открытие Бога», которое, убеждена выступавшая, состоит в осознании единства. «Христос дал нам средство от всякого эгоизма и самодостаточности. Он Сам стал исцелением людей от разделения и разобщения». Она вспомнила слова Кьяры, которые в свое время особенно поразили ее: «Я была создана в дар тому, кто был рядом со мной, и этот человек был создан в дар мне».

Кардинал Курт Кох зачитал краткое приветствие от Папы Франциска и поделился своим размышлениями о вкладе Кьяры Любич и движения Фоколяров в возрастание единства христиан. По его словам, в поиск единства – отнюдь не в центре внимания в постмодернистском мире, конек которого – плюрализм, поиск разнообразия. Но пандемия дает возможность по-новому ощутить единство – «как возможность и как вызов», а санитарные ограничения и необходимость соблюдать социальную дистанцию вновь открывают ценность непосредственных межличностных отношений.

В церковной жизни тоже имеет место «тенденция к плюрализму церквей», а «экуменический поиск» многим кажется «нереальным и несостоятельным»: «немалое количество христиан не испытывают боли от разделения». В этой ситуации духовность Кьяры Любич может стать «проводником единства», предложить разумный ответ на новые вызовы. По словам кардинала Коха, «единство и боль от оставленности Христа — так Кьяра Любич видела два важнейших полюса своей харизмы». И сегодня это может быть ключом к пониманию того, что «невозможно прийти к единству без принятия разделения христиан как трагедии, единство не может быть завоевано без страдания». «Экуменизм общения», «духовный экуменизм», «экуменизм любви и жизни», «экуменизм единства» – докладчик пояснил эти разные и взаимосвязанные аспекты, отметив, что сам он «получил много вдохновения» от духовности Кьяры Любич и фоколяров для своего служения христианскому единству.

Протоиерей Иоанн Саука (Румынский патриархат), профессор, временный генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) отметил, что в эпоху пандемии «экуменическое паломничество к объединению церквей» приобретает особое значение, преодолевая скептицизм многих. «Санитарный кризис только подтверждает: вирус как бы вынимает наружу множество социальных проблем, напоминает нам, что мы одна большая человеческая семья, что мы связаны общей судьбой как в тяготах, так и в благодати. Наше общение – наша надежда. И я вижу это желание исцеления и воссоединения», – сказал он.

Священник сообщил, что ВСЦ готовится к очередной ассамблее, которая состоится в 2022 г. в Германии и будет посвящена теме «Любовь Христа движет мир к воссоединению». По словам выступавшего, харизма Кьяры Любич, которая несколько раз выступала на встречах ВСЦ, «проливает свет на тему предстоящей ассамблеи», в которой группа фоколяров примет участие. «Главная цель ВСЦ – продолжать призыв к зримому единству христиан», – сказал руководитель международной христианской организации.

Первый день конференции завершился мозаикой онлайн-свидетельств: представители движения Фоколяров из Мексики, Германии, Кубы, Гонконга, Ливана, Конго, Великобритании и других стран делились своим опытом практических дел по преодолению барьеров между христианами разных конфессий. Это молодежные фестивали, взаимные «виртуальные визиты» в церкви друг друга, экуменические братства, разные формы участия в Неделе молитвы о единстве христиан и т.д. В числе выступавших были и семьи, где супруги принадлежат к разным деноминациям. Особое внимание было уделено поиску новых форм онлайн-общения в условиях санитарных ограничений. Фоколяры из Венгрии представили проект «Вместе для Европы».

29 мая конференция продолжилась выступлениями профессора Стефана Тоблера (Университет Сибиу, Румыния), профессора Мерват Келли (Папский Латеранский университет, Италия), монс. Хуана Усма (Папский совет по содействию христианскому единству), пастора Джованни Траеттино (Евангельская церковь примирения, Италия), пастора Джо Тосини (США), священника Хесуса Морана (сопредседатель движения Фоколяров). Свидетельства о «диалоге жизни» (в том числе – музыкальные) из разных стран стали также неотъемлемой частью международной онлайн-конференции.



Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо