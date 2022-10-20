Международная комиссия по англиканско-православному диалогу обсудила вопросы эвтаназии и трансплантации

Завершила работу Международная комиссия по богословскому диалогу православных и англикан, посвященная обсуждению вопросов биоэтики, эвтаназии и донорства органов. Пленарные заседания прошли с 7 по 14 октября 2022 года в монастыре Пентели в Афинах (Греция), передает сайт «Православная жизнь» со ссылкой на fosfanariou.gr.

Организатором встречи представителей Поместных Православных Церквей и представителей Англиканской Церкви выступил Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II. Модераторами диалога выбрали почетного архиепископа Ирландского Ричарда (Англиканская Церковь) и митрополита Бельгийского Афинагора (Константинопольский Патриархат).

По словам иерарха Фанара, согласно историческим свидетельствам, неофициальная коммуникация по богословским вопросам между православными и англиканами ведется на протяжении последних пяти столетий. «Но после того, как мы начали всеправославные встречи на Родосе, а затем в Шамбези, Православная Церковь посчитала, что может быть полезен формальный диалог с англиканской общиной», − отметил митрополит Афинагор.

Сообщается, что работа комиссии «основывалась на ежедневной молитве и богослужении», а ее участники «присутствовали на совершении Божественной литургии в Свято-Пентелейском монастыре».

Как отмечает грузинский сайт wenews.ge, встреча Международной комиссии завершилась совместной молитвой англиканского и православного духовенства.

Со стороны мирового Православия в экуменическом диалоге приняли участие представители десяти Поместных Церквей: Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Албанской.