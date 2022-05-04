Месяц Пресвятой Богородицы в Ватикане

По случаю традиционного месяца, посвященного Пресвятой Богородице, Ватиканский викариат и приход Святого Петра в Ватикане организуют ряд мероприятий в часть Божьей Матери, которая почитается в Ватиканской базилике под титулом Mater Ecclesiae. Сообщает русская служба Vatican News.

По средам на протяжении всего месяца мая будет проходить «странствующий молебен». В 16 часов процессия отправится из атриума собора Св. Петра и задержится у основных образов Богородицы. Молебен завершится Святой Мессой в 17 часов.

По субботам с 21 до 22 часов будет проходить факельное шествие по площади Святого Петра с изображением Пресвятой Девы Марии Mater Ecclesiae в сопровождении молитвы Розария, которую возглавит кардинал Анджело Комастри.

Образ Mater Ecclesiae – Матери Церкви – находится на одной из колонн Константиновой базилики. Литургия называет столпом и основанием Церкви апостолов Иисуса Христа, ссылаясь на видение Небесного Иерусалима, описанное в Книге Откровения св. Иоанна Богослова. В 1981 году, вскоре после покушения на его жизнь, святой Иоанн Павел II благословил мозаику, вдохновленную Mater Ecclesiae, и выразил пожелание, чтобы «все, кто придут на эту площадь Святого Петра, поднимали к ней взор, вознося, с чувствами сыновнего доверия, приветствие и молитву».