Мессы с участием народа: как это происходит в разных странах

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

В Италии с 18 мая верующие снова смогут принимать участие в Святых Мессах: в четверг было подписано соглашение между Итальянской епископской конференцией и правительством страны. Новые правила, которым должны будут следовать пастыри и верные при возобновлении богослужений, перечислены в протоколе Отдела гражданских свобод и иммиграции Министерства внутренних дел Италии, адресованном председателю епископата кардиналу Гуалтьеро Бассетти. Текст подписан премьер-министром Конте, кардиналом Бассетти и министром внутренних дел Ламорджезе. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, площадь богослужебного здания должна быть достаточной, чтобы обеспечить между присутствующими латеральное и фронтальное расстояние не менее метра. Чаша со святой водой останется пустой; во время Мессы будет опущено приветствие мира. Все, кто посещает церковь для участия в богослужениях, должны надевать защитную маску, а тем, у кого есть симптомы гриппа или инфекции дыхательных путей при температуре выше 37,5 градусов, запрещается входить в храм, равно как и тем, кто контактировал с зараженными КОВИД-19. В документе Министерства внутренних дел отмечается, что число совершающих Мессу пресвитеров и число министрантов должно быть сведено к минимуму, чтобы обеспечить безопасную дистанцию между ними. Допускается присутствие органиста, но не хора. При совершении обряда Причащения служители Евхаристии или чрезвычайные служители Святого Причастия должны использовать одноразовые перчатки и маску, преподавая Тело Христово при сохранении безопасной дистанции. Способ Причащения не уточняется, однако указано, что священнослужитель «должен преподавать хостию, не касаясь рук верных». В храмах не должно быть песенников и иных литургических пособий для верующих; пожертвования будут собираться не во время богослужения, а с помощью специальных емкостей, расположенных у входа в храм или в ином подходящем месте. Если богослужебное здание не позволяет соблюдать вышеуказанные ограничения, допускается возможность проведения службы на открытом воздухе. В конце протокола отмечается, что «следует помнить о диспенсации от предписания праздничной Мессы по причинам, связанным с возрастом и здоровьем».

В Австрии Мессы с народом возобновятся уже 15 мая: правительство также поставило ряд условий, на основе которых поместный епископат разработал ориентиры для проведения богослужений. Согласно новым правилам, площадь богослужебного помещения должна быть достаточной, чтобы на каждого присутствующего приходилось минимум 10 кв.м., в то время как расстояние между ними должно быть не менее 2 метров. Обязательно использование защитных масок. Уточняется, что будет по-прежнему действовать диспенсация от участия в воскресных и праздничных Мессах.

В Бельгии дата возобновления Месс с народом еще не установлена, – речь идет о 21 или даже о 31 мая, то есть о Пятидесятнице. Епископская конференция подготовила специальный план для того, чтобы богослужения проходили в условиях максимальной безопасности. Все, кто заходит в храм, должны будут дезинфицировать руки, будет пропущен знак мира и сбор пожертвований во время Мессы. Предусмотрены изменения в способе Причащения верных.

Во Франции епископы выразили сожаление в связи с тем, что правительство перенесло возобновление Месс с обещанного 11 мая на 2 июня. В своем заявлении епископы подчеркнули, что им «непонятно, каким образом обычная практика Мессы может способствовать распространению вируса и мешать соблюдению дистанции безопасности больше, чем многие другие виды деятельности, которые скоро будут возобновлены».

В Словакии, где на днях уже начали служить Мессы с участием народа, епископы призвали пастырей прежде всего уделять внимание самым уязвимым категориям, то есть прихожанам старше 65 лет. Одна из Месс, которые служатся в приходе, должна быть предназначена для пожилых. Пока будут действовать эпидемиологические ограничения: при приветствии мира верующие ограничатся наклоном головы; в храмах не будет ни розариев, ни песенников. Пока не закончится чрезвычайная ситуация, будет действовать освобождение от обязательного посещения воскресной и праздничной Мессы.

В Польше, где совершение Месс с народом приостановилось ненадолго по сравнению с некоторыми другими странами, иерархи обратились 3 мая к верным с призывом участвовать, насколько это возможно, в майских богослужениях. Диспенсация по-прежнему действует, как и предписание следовать установленным властями санитарно-эпидемиологическим нормам, однако епископы выразили надежду, что все желающие смогут вернуться к сакраментальной жизни.

6 мая генеральный секретарь Комиссии епископских конференций Евросоюза священник Барриос Прието заявил, что при планировании возобновления церковной жизни во время «второй фазы» борьбы с пандемией коронавируса необходимо учитывать мнение церковных организаций, поскольку на карту поставлена религиозная свобода. Отец Прието с сожалением отметил, что в недавнем плане Комиссии Евросоюза по преодолению пандемии нет ни одного упоминания о богослужениях, что «выражает пренебрежение к ключевой роли религий в европейском сообществе».

Что касается других континентов, то Мессы с народом уже в конце апреля возобновились, в частности, во Вьетнаме и Южной Корее. Во время всего периода карантинных мер южнокорейские пастыри не прекращали духовного сопровождения верных, регулярно совершая Таинство Примирения с помощью системы drive-in, то есть исповедуя верных, находящихся в салоне автомобиля.