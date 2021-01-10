Мессы с народом вновь приостановлены в некоторых странах

Главы некоторых церковных структур приняли это болезненное решение в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В Соединенном Королевстве уже в третий раз введены жесткие карантинные меры в связи с пандемией КОВИД-19, и в частности «английской версии» этого вируса. По этой причине католические епископы Северной Ирландии обнародовали специальное заявление, выразив обеспокоенность в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране. Признавая приложенные многочисленными приходами усилия по обеспечению возможности участия верующих в богослужениях в максимальной безопасности для здоровья, иерархи полностью поддерживают призыв санитарных властей ограничить встречи между людьми до минимума и рекомендацию оставаться дома, насколько это возможно, «во имя здоровья, жизни и общего блага». Североирландские епископы объявили, что вплоть до 6 февраля – эта дата может быть пересмотрена в конце текущего месяца – будет приостановлено участие верных в Евхаристии и в других богослужениях. Исключение составляют венчания, отпевания и крещения, правила совершения которых также будут пересмотрены. «Мы принимаем это решение с большим сожалением, – поясняют епископы. – Мы осознаём, что невозможность собираться для публичного культа может быть болезненной для всех верующих, но мы надеемся, что этот краткий период жертвы защитит жизнь, здоровье и благо всех». В своем послании иерархи отмечают, что подобные решения уже приняты Протестантскими Церквами.

В бразильском городе Манаус Мессы с народом не будут совершаться до 22 января: это решение принял архиепископ Леонарду Улриш Штайнер в связи с тяжкой эпидемиологической ситуацией: 4 января в этом городе с населением численностью чуть больше 2 миллионов были госпитализированы 177 человек. Богослужения с народом приостановлены потому, что «мы не можем не заботиться о жизни людей, особенно самых уязвимых», пояснил архиепископ. Бразильское правительство включило Церковь в число необходимых видов деятельности, и храмы могут быть открыты при условии, что они заполнены на 30 процентов. Архиепископ постановил, что Мессы будут служиться без народа, но храмы останутся открытыми для поклонения Пресвятым Дарам и для личной молитвы. Обосновывая такой выбор, Высокопреосвященный Штайнер отметил, что в период Рождества ограничительные меры были ослаблены, поэтому теперь необходимо позаботиться о здоровье друг друга.