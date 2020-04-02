Месса «во время пандемии» и новая молитва Страстной пятницы

Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств добавила молитвенное прошение во Всеобщую молитву на Литургии Воспоминания Страстей Господних. Конгрегация предлагает также ввести в число богослужений об особых нуждах Мессу с молитвенными прошениями, посвященными нынешнему кризису. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Месса во время пандемии и новое молитвенное прошение во Всеобщей молитве, которое прозвучит на Литургии Воспоминания Страстей Господних: эти два новшества Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств вводит посредством соответствующих декретов, направленных епископам во всём мире.

В Страстную пятницу верные будут молиться «о терпящих во времена пандемии», то есть обо всех, кто страдает от последствий нынешнего кризиса: «Да подаст Бог Отец здравие болящим, силу медицинским работникам, утешение семьям и спасение всем усопшим жертвам».

Кроме того, специальным Декретом, изданным в согласовании с многочисленными запросами, предлагается совершать особую Мессу, «испрашивая у Бога окончания пандемии». Вступительная молитва этой Мессы звучит следующим образом: «Всемогущий вечный Боже, благое пристанище во всяком бедствии, обрати Свой милостивый взор на нас, с верой к Тебе взывающим в этой напасти, и даруй вечный покой усопшим, облегчение плачущим, здравие больным, мир умирающим, силу медицинским работникам, дух мудрости правителям и мужество приближаться ко всем с любовью и вместе прославлять Твое святое имя».