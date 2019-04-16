Месса освящения мира и елея в Кафедральном соборе Новосибирска (+ФОТО)

Месса освящения мира и елея, совершаемая правящим архиереем в сослужении всего епархиального духовенства, установленная церковным календарем на утро Великого Четверга, в Преображенской епархии традиционно служится в Страстной вторник – ввиду больших расстояний, дабы дать возможность всем пастырям быть в своих приходах на Мессе Воспоминания Тайной Вечери.

Месса освящения елеев связана с празднованием установления Таинства Священства, имевшего место в Великий Четверг. На этой Мессе священники обновляют свои обеты, а архипастыри традиционно обращаются к ним со словом увещевания. На этот раз Владыка Иосиф Верт положил в основу обращения к своему клиру выдержки из наставления Папы Франциска к духовенству по случаю подходящего ныне к своему завершению Великого Поста, а также некоторые мысли из недавнего письма Папы на покое Бенедикта XVI о злоупотреблениях в Церкви. Таким образом, пастырям Преображенской епархии выпала возможность услышать много мудрых советов, а присутствовавших на Мессе верных Преосвященный Иосиф призвал молиться за своих пастырей.

Папа Франциск в процитированном Ординарием Преображенской епархии поучении поставил в пример современным пастырям Моисея, под водительством которого израильский народ совершал свой исход из египетского рабства. Обращаясь к приходским настоятелям, несущим ответственность за свой народ, Папа остановился на словах Моисея: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх 32,32). Чтобы так вести разговор с Богом, «нужно быть настоящим мужчиной», подчеркнул Папа, а вслед за ним и Владыка Иосиф. Это подразумевает готовность умереть за свой народ, быть рядом с ним, что бы ни случилось. Во время беседы с Моисеем Бог «делает вид, будто хочет его подкупить», предлагая обрушить на согрешивший народ Свой гнев, а от Моисея произвести новый лучший народ — великую нацию. Однако Моисей не желает спасать самого себя, он ощущает себя единым целым со своим народом. Именно поэтому Моисей удостоился быть другом Божиим, говорившим с Ним лицом к лицу. Такой должна быть молитва священника: это не просто «хорошие отношения с тёщей», иронически заметил Папа, имея в виду Бревиарий – «священническую тёщу», — но это «борьба с Богом за свой народ». В молитве пресвитера за ним всегда стоит его паства. Бог знает «нашу постыдную наготу», — продолжил Епископ Рима, — и всё же Он не устает предлагать нам Свое прощение и примирение. Все мы знаем, как обезображивает лик Церкви грех, особенно грех священника, — мы особенно сильно это чувствуем в последнее время благодаря медиа. Однако Бог спасает нас от лицемерия и постоянно возвращает красоту и непорочность Своей Невесте, которую «застали в момент прелюбодеяния». Папа посоветовал священникам еще раз прочитать 16 главу Книги пророка Иезекииля о возлюбленной, но оказавшейся неверной Невесте: «Это история Церкви, это моя история, история каждого из нас».

Развивая эту тему, Владыка Иосиф обратился к недавно опубликованной в немецком издании статье Папы Бенедикта XVI об угнездившемся в Церкви грехе сексуальных злоупотреблений. Эта тема поднималась у нас на последней Епархиальной пастырской конференции, проходившей близ Новосибирска в октябре минувшего года. По убеждению Папы на покое главная причина скандалов в Церкви — в отсутствии в нашей жизни Бога. Зачастую даже священники избегают разговоров о Боге: это кажется им «непрактичным». Священникам самим предстоит как бы «с нуля» научиться жить с Богом и для Бога, научиться признавать Бога фундаментом своей жизни. В этой связи крайне важна евхаристическая духовность: Бог ради нас стал человеком, а это истина полнее всего выражается в Таинстве Евхаристии — Таинстве присутствия Бога среди нас. Малое и всё сокращающееся число верных, регулярно принимающих участие в воскресной Мессе, показывает, как мало ценим мы этот дар. Таинством является и сама Церковь — не некая созданная людьми структура, а подлинная Мистерия, суть которой раскрывается в образах засеянного поля или заброшенной сети, где можно найти и хорошее, и плохое. Размышление о Церкви, в котором мы стремимся глубже проникнуть в ее тайну, укрепляет духовно нас самих и дарит нам радость веры.

В дальнейшем ходе Мессы был облачен в сутану учащийся второго курса Высшей Духовной Семинарии «Мария Царица Апостолов» Александр Хайдуков, а семинарист-четверокурсник Сергей Петров поставлен на служение аколита, священники обновили свои данные при рукоположении обеты, а Преосвященный Иосиф Верт освятил святые елеи – миро, елей больных и елей катехуменов. Эти освященные правящим архиереем субстанции пастыри Преображенской епархии взяли с собой, отправляясь в обратный путь в свои приходы.

Главные моменты прошедшей в Кафедральном соборе Преображения Господня Мессы елеев отражает фоторепортаж, подготовленный ТВ «Кана»: