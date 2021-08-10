«Меня к вам послал Бог…»

Мне хочется поделиться одной маленькой историей, которая случилась со мной в праздник Преображения Господня. Возможно кто-то, читая её, скажет, что это просто случайность, а кто-то другой подумает: «Ну, какое же это чудо?». Верующие люди часто повторяют фразу: «Господь рядом, Он слышит нас», но при этом не все и не всегда осознают её подлинную глубину. Может быть поэтому мы ждём каких-то «необыкновенных чудес», а то, что происходит в нашей повседневной жизни, воспринимаем как что-то само собой разумеющееся, сводя всё к «стечению обстоятельств» или утверждая, что «нам просто повезло». С нашей точки зрения чудом можно назвать лишь что-то типа прозрения слепорожденного или исцеления хромого, а вот если обычные житейские ситуации разрешаются самым неожиданным образом, так какое же это чудо?

Итак, вот моя история. Я возвращалась из Твери (там местный приход отмечал свой престольный праздник) в Москву, моя электричка прибывала на Ленинградский вокзал уже глубоко за полночь, и потому я приняла решение выйти на станции Петровско-Разумовская, от которой, что называется, рукой подать до моего дома. Выйдя из поезда, тут же вызвала такси. Улица пуста, темно, а такси нигде не видно. Звоню водителю, после чего мы оба понимаем, что он не может найти меня по геолокации. Пытаюсь, что называется, «на пальцах», объяснить где я нахожусь. Вокруг сплошное строительство и ни одной таблички с названием улицы. После пятнадцати минут бессмысленных переговоров отменяю заказ. Вызываю другое такси, приходит сообщение, что машина ждёт меня, но на дороге не видно вообще никаких авто, не то что такси. Вновь следуют бесплодные разговоры с водителем и отмена заказа. Потом то же самое повторяется третий и четвертый раз. Минуло более полутора часов, дорога пуста, машин нет. Начинает моросить дождь. Я устала и очень замёрзла. Оглядываясь по сторонам, осознаю патовость ситуации. В бессилии разводя руками, говорю про себя: «Господи, что же, мне здесь ночевать?!».

И вдруг на противоположной стороне улицы на расстоянии метров двухсот от меня появляется такси. Оно мчится быстро, а я далеко. К тому же на мне черная кофта и вокруг темно, так что кричать или бежать за машиной бессмысленно: водитель вряд ли меня услышит или различит во тьме темный силуэт. Машина неуклонно удаляется, и мне ничего не остается, как просто махнуть рукой, признав очередной провал «планов на спасение». Но вдруг я замечаю, что автомобиль начинает тормозить, а потом сдает назад. Водитель, высунувшись из окна, что-то кричит мне и машет рукой, привлекая моё внимание, показывая, что готов развернуться. Я не верю своим глазам. Машина трогается с места, проезжает ещё метров пятьсот вперёд, до ближайшего разворота, и направляется ко мне. Поравнявшись со мной, водитель открывает дверь со словами: «Меня к вам послал Бог!». В тот момент единственное, что я смогла ответить, было «Да!». А как еще можно объяснить, что таксист, отработав свой заказ, поедет именно этим путем только потому, что раньше случайно пропустит нужный ему поворот? Что он заметит меня в темноте на противоположной стороне улицы с достаточно большого расстояния? Что он согласится «подбросить» меня до дома, хотя едет на новый вызов в другую сторону, да при этом еще и не возьмет с меня ни копейки?! По дороге он скажет: «Мы, верующие люди, должны помогать другим»; а потом спросит: «Вы же верите в Бога?».

Мой ответ, конечно же, будет утвердительным. Проезжая мимо, он покажет мне мечеть, которую посещает, а я расскажу ему о празднике Преображения Господня и о том, как я оказалась на пустой улице в ночи. А по приезде домой я ясно представлю себе сцену из Евангелия: вот Петр шествует по воде навстречу Иисусу. Когда этот апостол, вняв призыву Господа, вышел из лодки посреди озера и пошел навстречу Ему по воде, он не мыслил о чуде, а просто сосредоточил свой взгляд на Христе. А когда стал оглядываться по сторонам, увидел бушующие волны и усомнился в том, что по воде можно вот так спокойно ходить как посуху, тут же стал тонуть. Но Иисус, к Которому он воззвал в критической ситуации, пришел к нему на помощь и спас от гибели.

Вот и я в ту августовскую ночь, пытаясь решить проблему своими силами, чуть не заночевала на улице. Но стоило лишь признать тщетность своих усилий и попросить Господа о помощи, как ситуация тут же благополучно разрешилась. Я уверена, что через такие «маленькие чудеса» в нашей повседневной жизни Господь не только демонстрирует нам Свою любовь, но и учит нас доверять Ему во всех без исключения житейских обстоятельствах.

Ольга Дубягина,

наш внештатный корреспондент