Мексика: в архиепархии Гвадалахары за два дня рукоположено 70 священников

70 новых священников было рукоположено в архиепархии мексиканской Гвадалахары, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Во время Мессы 4 июня архиепископ Гвадалахары кардинал Хосе Франсиско Роблес Ортега рукоположил во священники 33 человек, а 5 июня, в праздник Пятидесятницы — 37.

В дополнение к этому 3 июня прелат рукоположил семерых человек во диаконы. Все три богослужения прошли в Святилище мексиканских мучеников — церкви Христа Царя.

«Это настоящее благословение в наше тяжелое время, когда наша жизнь во многом стала пространством без Бога, — прокомментировал массовое рукоположение вице-ректор гвадалахарской семинарии о. Хуан Карлос Луперсио Гомес. — Это знак того, что сквозь все трудности, Бог продолжает призывать… и что все еще есть молодые сердца, внимающие биению Его сердца».

О. Луперсио также вспомнил св. Кристобаля Магальянеса и других священников — выпускников гвадалахарской семинарии, принявших мученическую кончину во время гонений на Церковь в 20-е годы прошлого века.