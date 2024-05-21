Меджугорье: быть или не быть официальному признанию

Во время пресс-конференции по презентации новых правил оценки чудесных явлений префект Департамента вероучения кардинал Фернандес ответил на вопросы журналистов, касающиеся явлений Богородицы в Меджугорье. Передает русская служба Vatican News.

Прелат сообщил, что по поводу Меджугорья еще не было вынесено никакого окончательного суждения, а новые правила упростят этот процесс. Фернандес добавил, что в случае лурдских, фатимских явлений Богородицы или явления Пресвятой Девы Гваделупской рост почитания этих феноменов не зависел от заявления церковных властей об их сверхъестественном происхождении.

История предполагаемых явлений в Меджугорье, небольшом селении в епархии Мостара и Дувно, началась 24 июня 1981 года. 15-летняя Иванка Иванкович и 16-летняя Мирьяна Драгичевич рассказали, что во время прогулки по каменистой возвышенности Подбрдо они видели женскую фигуру на небольшом облаке. Вскоре к двум девушкам присоединилась кузина Иванки Вицка Иванкович. Все три утверждали, что они вновь видели таинственную фигуру, на этот раз с младенцем на руках. Они сразу же идентифицировали ее как Деву Марию. Затем частью группы тех, кого стали называть ясновидящими, стали и трое других подростков – Иван Драгичевич, Яков Чоло и Мария Павлович. Шестеро молодых людей рассказывали, что Дева Мария представилась им как Царица мира и обратилась с посланием, суть которого – призыв к примирению и к обращению.

Постепенно маленькое селение, известное лишь жителям окрестностей, стало местом паломничеств со всего мира. Миллионы людей выстаивают длинные очереди в исповедальню и участвуют в евхаристическом поклонении; в то же время явления в Меджугорье стало предметом скептических оценок и противостояний.

На фоне роста приверженности людей посланию Девы Марии в Меджугорье в 1991 году епископы Югославии выступили с так называемой Задарской декларацией, утверждая, что по результатам проведенного до той поры исследования нельзя заявлять о сверхъестественном происхождении явлений.

Для внесения ясности в этот вопрос Папа Бенедикт XVI учредил в 2010 году Международную комиссию по расследованию явлений Богородицы в Меджугорье. Комиссия действовала при Конгрегации вероучения, и ее возглавлял кардинал Камилло Руини. Всего комиссия провела 17 заседаний и собрала обширный материал, включивший всю документацию, которая была в распоряжении Ватикана, свидетельства из прихода в Меджугорье и документы из секретных архивов бывшей Югославии. Комиссия выслушала также предполагаемых визионеров и очевидцев, а в апреле 2012 года посетила Меджугорье. Работы комиссии продолжались четыре года, и 17 января 2017 года она передала Папе Франциску все собранные материалы. Вскоре, 13 мая 2017-го, в интервью после посещения Фатимского святилища Папа сказал: «Все явления или предполагаемые явления принадлежат к частной сфере, они не являются частью публичного ординарного учительства Церкви». Папа сослался на работу вышеупомянутой комиссии, отметив, что в отчете комиссии говорилось о необходимости дальнейших расследований в отношении первых явлений Богородицы ясновидящим, однако выражались сомнения по поводу аутентичности сегодняшних явлений. Кроме того – и это самое важное – подчеркивается пастырский факт: люди отправляются в Меджугорье и переживают обращение, и этого нельзя отрицать.

В том же году Папа назначил специального посланника для изучения пастырской ситуации в Меджугорье. Им стал польский архиепископ Хенрик Хозер, чья миссия носила исключительно пастырский характер. В 2018 году Папа назначил Хозера апостольским визитатором со специальными полномочиями для прихода в Меджугорье. Визитатор констатировал, что в святилище верные приступают к Таинствам, проявляя прежде всего христоцентричное благочестие, переживаемое рядом с Девой Марией, которую почитают как Царицу мира.

12 мая 2019 года монсеньор Хозер и апостольский нунций в Боснии и Герцеговине архиепископ Пеццуто объявили о решении Папы авторизовать паломничества в Меджугорье: таким образом, они могли быть организованы уже не только в «частном» порядке, который прежде допускала Конгрегация вероучения. Вместе с тем авторизация со стороны Папы сопровождалась рекомендацией избегать, чтобы подобные паломничества были восприняты как признание сверхъестественного характера явлений Богородицы.

27 ноября 2021 году в связи с кончиной архиепископа Хозера Папа назначил его преемника на посту апостольского визитатора в Меджугорье: им стал архиепископ Альдо Кавалли.