Святейший Престол изменил правила в отношении чудесных явлений

Обнародованы новые правила, касающиеся сверхъестественных феноменов: они содержатся в документе Департамента вероучения, одобренном Папой Франциском. Документ вступит в силу в воскресенье 19 мая, сообщает Vatican News.

У истоков этих изменений лежит продолжительный опыт последнего столетия. Были случаи, когда поместный епископ очень скоро заявлял о сверхъестественном характере какого-либо явления, а затем Священная конгрегация выражала иное мнение. Случалось также, что епископ высказывал одно суждение, а его преемник заявлял другое, совершенно противоположное.

В презентации документа префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес поясняет, что в оценке предполагаемых сверхъестественных феноменов есть много критических моментов, наносящих ущерб верующим. Например, когда речь идет о феноменах, из которых извлекают «выгоду, власть, славу, социальную значимость, личный интерес», вплоть до «подчинения себе людей или до злоупотреблений». Кроме того, эти феномены могут содержать «доктринальные ошибки, недопустимый редукционизм в изложении евангельского послания, распространение духа сектантства».

Таким образом, целью нового документа является прежде всего защита верных. Согласно новым правилам, суждения о чудесном явлении будут более быстрыми, в духе внимания к народному благочестию, однако церковные власти не будут высказывать официальных и окончательных суждений о сверхъестественном характере явлений, для изучения которых требуется длительное время. Лишь в редчайших случаях, когда речь идет непосредственно об авторитете Преемника святого Петра, будут выноситься суждения, имеющие обязательный характер, об аутентичности и сверхъестественном происхождении феноменов. Это также направлено на защиту народа Божьего, чтобы оставить ему больше свободы в выборе благочестивых практик – если нет явных причин их не поощрять. При этом сами чудесные явления будут и далее изучаться, а ясновидящие не останутся без сопровождения Церкви (как это, к сожалению, неоднократно происходило, приводя к заблуждениям); будет также обеспечена пастырская деятельность и катехизация, помогающие принести добрые духовные плоды.

Еще одно новшество касается вовлечения Департамента вероучения: он должен будет одобрить окончательное решение епископа и будет уполномочен вмешаться по собственному почину в любой момент. В последние десятилетия чаще всего суждения, вынесенные Священной конгрегацией, оставались за кулисами и не были публичными; теперь же участие Департамента вероучения будет более явным, поскольку чудесные феномены, о которых идет речь, уже трудно ограничить местными рамками, они приобретают общенациональные, а то и всемирные масштабы, и решения, вынесенные в одной епархии, часто имеют последствия и для других. Однако ни поместный епископ, ни куриальное ведомство не будут выносить суждения о сверхъестественном происхождении того или иного феномена, — этот процесс может авторизовать исключительно Святейший Отец.

Согласно прежним нормам от 1978 года, Конгрегация вероучения могла вынести одно из трех суждений о сверхъестественном характере феномена. Теперь же Департамент вероучения не будет подтверждать сверхъестественный характер явления, но ограничится итогами процесса распознавания, которые сводятся к шести возможным вариантам:

1- Nihil obstat: в чудесном явлении признаются знаки деяния Святого Духа.

2- Prae oculis habeatur: признается наличие позитивных знаков, но также и элементы путаницы и риски, требующие дальнейшего распознавания и диалога с адресатами явлений.

3- Curatur: присутствуют критические элементы, но констатируется широкое распространение феномена с доказанными духовными плодами. В этом случае запрет на почитание не рекомендуется, поскольку он может внести смятение среди верующих, однако епископ призван не поощрять приверженность этому феномену.

4- Sub mandato: критика связана не с самим феноменом, а с ненадлежащим его использованием со стороны отдельных лиц или групп.

5- Prohibetur et obstruatur: несмотря на некоторые позитивные элементы есть серьезные риски. В этом случае Департамент вероучения просит епископа публично объявить о недопустимости следовать данному феномену.

6- Declaratio de non supernaturalitate: епископ уполномочен заявить об отсутствии сверхъестественного характера явления, основываясь на конкретных доказательствах.

Таким образом, ни один из вариантов суждений Департамента вероучения не включает подтверждения сверхъестественного характера чудесного феномена, а последний вариант подразумевает, что, по предписанию Департамента, епископ ограничивается отрицанием сверхъестественного происхождения феномена.

Как когда-то говорил кардинал Йозеф Ратцингер, «учительство Церкви защищает веру простых людей… это его демократическая задача. Оно должно наделять голосом тех, у кого нет голоса». Новый документ продиктован прежде всего пастырскими соображениями. В его тексте отмечается, что Божественное Откровение завершилось со кончиной последнего апостола, и ни один католик не обязан верить в какие-либо явления и другие феномены сверхъестественного характера, даже если церковные власти подтвердили их сверхъестественный характер и веками одобряли связанное с ними благочестие. В то же время отмечается, что во многих случаях чудесные явления произвели обилие духовных плодов и рост веры, и в этих случаях Церковь не может априори выносить негативное суждение, ведь ни Бог, ни Дева Мария не нуждаются в авторизации Курии или ватиканского ведомства, чтобы явить себя людям.