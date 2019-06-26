«Матильда»: рассказывает священник-миссионер Сергей Гоман, SDB

В январе этого года на страницах нашего портала Ольга Дубягина рассказала о личности, жизни и служении современного миссионера, священника-салезианца Сергея Гомана трудящегося в Сьерра-Леоне. И вот теперь – новая встреча Ольги с отцом Сергеем и в связи с этим – еще один интересный рассказ…

Неожиданная и незапланированная встреча у ворот храма, что на Малой Грузинской, и разговор такой же спонтанный… Конечно, о приезде отца Сергея Гомана – миссионера из Сьерра-Леоне (Фритаун) – я знала уже с зимы и думала, что нужно будет продумать вопросы, сделать интервью, а вместо этого – случайная встреча и разговор, просто беседа двух «старых» друзей, не видевшихся друг с другом два года.

Мы шли по малолюдной Малой Грузинской, свернули в Волков переулок, просто гуляя, обменивались новостями. Отец рассказывал о том, чем занят на миссии в Африке, о новых программах и трудностях в их реализации, главная из которых – отсутствие исполнителей. «У нас множество различных программ, — говорит отец Сергей, — это и ‘Дети улиц’, и помощь заключенным, и работа с сотрудниками пенитенциарной системы, и программа по реабилитации малолетних проституток, и психологическая помощь жертвам насилия, и ‘горячая’ телефонная линия ‘Don Bosco line’, и всё это уже не говоря о работе в церкви и в оратории. У нас сейчас есть даже духовой оркестр», — улыбается священник. «Работы много, она трудная, но и благодарная, — продолжает он, — можно видеть результаты своего труда. Африканский континент – это благодатное место для миссионеров. Здесь богатые культурные традиции и очень гостеприимный и приветливый народ, люди открыты всему новому. Когда меня просят рассказать о нашей миссии в Сьерра-Леоне, я часто говорю о судьбах людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но это совсем не значит, что здесь всё так плохо, нет(!), просто мы, салезианцы, работаем с теми, кому нужна помощь, кому в данный момент приходится нелегко. Мы, как врачи, работаем с ‘больными’, для того, чтобы они смогли ‘выздороветь’ и вернуться в общество. В основном это дети и подростки, но мы не отказываем в помощи любому, кто в ней нуждается. Взять хотя бы мобильную помощь ‘на колесах’: это целый автобус, который едет в те места города, где собираются бездомные, проститутки, бежавшие из дома дети. Мы раздаем еду и медикаменты, оказываем медицинскую и психологическую помощь, потом кто-то из этих людей становится участником других наших программ…»

«Например Магдалена», — отец Сергей, посмотрел прямо перед собой, будто вновь оказался на улицах Фритауна, а перед ним стояла маленькая запуганная двенадцатилетняя девчушка, искалеченная физически и душевно.

«Помнишь (?!), у нас свирепствовала Эбола? Так вот, Магдалена – одна из тех детей, кому посчастливилось выжить в том хаосе эпидемии. Она потеряла всю семью. И, как некоторые сироты, а их в тот год мы приютили 67 человек, оказалась в нашей миссии. Мы лечили, кормили детей, разыскивали их оставшихся в живых родственников, друзей и знакомых, и возвращали их в семьи. Вернув сироту в семью – а это были либо дальние родственники, либо семьи друзей и знакомых, которые готовы были их принять, – мы дважды в год навещали их, помогали продуктами и одеждой. У Магдалены тогда нашлась двоюродная бабушка, с которой она стала жить. Не могу сказать почему, но бабуля решила отдать свою внучку в жены 67-летнему старику. В городе чего-то подобного не встретишь, а вот в деревнях существует такая практика, когда девочки из бедных семей ‘предоставляются’ в жены пожилым людям за мешок риса или корову. За 12-летнюю Магдалену бабушка получила два мешка риса и четыре курицы.

Ох, и натерпелась же Магдалена за два с лишним месяца, что прожила в доме у своего ‘супруга’. Он ее и бил, и насиловал, но Магдалена – молодец, не сломалась…, решилась на побег. Напросилась пойти на базар и там сбежала. А куда ей бежать? Только в город, но… не успела… Кто-то из соседей увидел ее и сообщил несостоявшемуся ‘супругу’, тот тут же явился, чтобы вернуть беглянку, но девчонка сопротивлялась, кричала. И Господь, услышав ее призыв, помог ей… Какой-то добрый самаритянин обратил внимание на ее крики и мольбы, сжалился, и позвонил нам. ‘323 Free Line’ – ‘Центр Дона Боско’, помощь в трудной ситуации… В Сьерра-Леоне этот номер знают практически все. Нам позвонили, мы приехали. Перед нами стояла девочка, пережившая физическую и психологическую травму, напуганная словами бабушки: та не примет ее у себя, она обязана вернуться к ‘супругу’…

Мы забрали девочку в миссию. Сейчас ей уже пятнадцать, к такому же сроку заключения суд приговорил и ее мнимого ‘супруга’. Ему еще повезло: в настоящее время за изнасилование несовершеннолетней приговаривают к смертной казни. Надеюсь, что со временем Магдалена сможет забыть всё плохое, что выпало на ее долю… Как это здорово, что она не сломалась, не ожесточилась сердцем и живет в доверии Богу!».

Отец Сергей замолчал, а мне вдруг как-то слишком отчетливо представился образ этой маленькой девочки, выжившей в страшной эпидемии Эболы, пережившей истязания, сумевшей найти в себе силы бороться и остаться человеком с открытым, чувствительным к чужой боли сердцем…

Ольга Дубягина (Москва)

