Маронитский патриарх отмечает, что делимитация морских границ Ливана и Израиля не означает нормализацию их отношений

Патриарх Маронитской Католической Церкви Ливана указывает, что делимитация морских границ с Израилем не означает нормализацию отношений двух стран, и они продолжают формально находиться в состоянии войны, пытаясь при этом поделить шельф.

Первый раунд переговоров по морским границам Ливана и Израиля состоялся в ливанском городе Накуре на границе с Израилем. Строго охраняемая переговорная площадка по соглашению сторон обустроена на открытом воздухе близ моря ради минимизации рисков заражения.

Патриарх Маронитской Церкви кардинал Бешар Бутрос Раи после первого раунда переговоров дал большое интервью ливанскому телеканалу «Аль-Джадид», в котором подчеркнул, чтонельзя интерпретировать эту встречу как первый шаг к нормализации отношений двух стран, до сих пор пребывающих в состоянии войны.

«Нам срочно потребовалось установить морские границы, чтобы иметь возможность добывать газ и нефть, – сказал патриарх, – но это не означает нормализации отношений. Она пока невозможна. Полная нормализация – задача непростая и требующая времени». Он напомнил о военном вторжении Израиля на ливанскую территорию, указав, что по этой причине двусторонние отношения Ливана с еврейским государством «сформировались и находятся в иных обстоятельствах, чем у тех стран, которые уже подписали мирное соглашение с Израилем».

Прямые переговоры подготавливаются и сочетаются с переговорами посредников через США и ООН. Соединенные Штаты несколько десятилетий выступали в качестве посредника между Ливаном и Израилем по спорным пограничным вопросам, однако лишь в начале октября удалось добиться согласия обеих сторон на прямые переговоры с целью достижения «рамочного» соглашения по границам.

Ливан столкнулся с разрушительным экономическим кризисом в связи с пандемией, резко обострившимся после катастрофического взрыва в порту Бейрута, подорвавшего грузооборот. В настоящее время страна нуждается в срочном доступе к нефтегазовым месторождениям, обнаруженным у ее берегов. Предметом переговоров о делимитации морских границ стала акватория площадью порядка 860 квадратных километров, на которую заявляют обе страны, ссылаясь при этом на международные соглашения о территориальных водах.



Седмица / Fides