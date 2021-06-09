МАНИВЭЛ – Ватикан: меры, принятые для борьбы с отмыванием денег, оценены как «значительные»

МАНИВЭЛ опубликовал Отчет о взаимной оценке, в котором оценивается эффективность введенных Св. Престолом и Ватиканом мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Общая оценка этих мер позитивна: по пяти пунктам ватиканская юрисдикция получила оценку «значительный уровень эффективности» и по шести – «умеренный уровень эффективности».

Как пояснил в интервью Vatican News глава Управления по надзору и финансовой информации Кармело Барбагалло, лишь в редких случаях МАНИВЭЛ оценивает уровень эффективности как значительный, в то время как Ватикан получил такую оценку по очень важным пунктам: международное сотрудничество, надзор, финансовая система, юридические лица и противодействие финансированию терроризма.

Среди аспектов, по которым Ватикану следует приложить больше усилий, МАНИВЭЛ назвал скорость судебных процессов и эффективность судебных решений. По этому пункту уровень был оценен как «умеренный», то есть требующий улучшений. Однако, как пояснил Барбагалло, по этому пункту никто не получил более высокую оценку. Следует также учесть, что скорость судебных процессов в Ватикане во многом зависит от зарубежных юрисдикций.