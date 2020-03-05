Лютеранский пастырь из Норвегии вскоре оставит пост генсека Всемирного Совета Церквей. Исполнять обязанности генсека ВСЦ временно будет румынский православный священник

Лютеранский пастор из Норвегии Олаф Фюксе Твейт 31 марта оставит пост генерального секретаря Всемирного совета Церквей, который он занимал с 2010 года. Вплоть до избрания нового генсека, которое запланировано на июнь, крупнейшую экуменическую организацию будет возглавлять клирик Румынской Православной Церкви протоиерей Иоанн Саука, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт ВСЦ.

59-летний Твейт, являвшийся генсеком ВСЦ в течение двух пятилетних сроков, был избран презесом (епископом-президентом) Лютеранской Церкви Норвегии. Его хиротония и инсталляция состоятся 26 апреля в Нидаросском соборе Тронхейма. В августе Твейт вновь появится в ВСЦ, чтобы представить свой заключительный доклад. Заседание ЦК ВСЦ, на котором состоится избрание нового генсека, было запланировано на 18-24 марта, но перенесено на июнь из-за угрозы коронавируса.

Протоиерей Иоанн Саука – выпускник богословских факультетов в Сибиу и Бухаресте, доктор философии по специальности «миссиология» Бирмингемского университета. Был преподавателем миссиологии и экуменизма на богословском факультете Сибиу, затем возглавлял вновь созданный Отдел прессы и коммуникаций Румынской Православной Церкви, работал в Отделе внешних и экуменических связей Румынского Патриархата, курировал религиозное образование в светских учебных заведениях Румынии.

На работу в ВСЦ отец Иоанн поступил в 1994 году, заняв пост исполнительного секретаря по православным исследованиям и взаимоотношениям в миссии. С 1998 года преподавал в Экуменическом институте Боссе под Женевой, в 2001 стал его директором. С 2014 он является заместителем генсека ВСЦ.