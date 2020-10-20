Люблинский Католический Университет присвоил титул доктора honoris causa кардиналу Курту Коху

16 октября с.г. крупнейший католический вуз Польши Люблинский Католический Университет имени Святого Иоанна Павла II присвоил титул доктора honoris causa известному теологу, председателю Папского Совета по содействию христианскому единству швейцарскому кардиналу Курту Коху. Как передает белорусское католическое информационное агентство Catholic.by со ссылкой на КАИ, об этом было сообщено в ходе Конгресса христианской культуры, прошедшего в упомянутом учебном заведении.

70-летний иерарх — весьма известная и значимая в католическом мире личность. Он работал как ученый-исследователь и преподаватель догматики, литургики и экуменической теологии в Люцернском университете, был деканом факультета теологии, а также некоторое время ректором этого университета. Главной сферой его научной деятельности с самого начала была экклезиология или учение о Церкви. Кардинал Кох — автор более семидесяти книг и нескольких сотен научных публикаций.

В 1995 году Иоанн Павел II именовал Курта Коха епископом Базельским. Ввиду его богатого опыта пастырского служения в многоконфессиональной среде и активного участия в экуменических инициативах он вошел в 2002 году в состав Папского Совета по содействию христианскому единству. В 2010 году Папа Бенедикт XVI назначил его главой этой ватиканской дикастерии, а также именовал архиепископом и чуть позже — кардиналом. Кардинал Курт Кох являлся ближайшим сотрудником последних двух Римских Понтификов.

«Это заслуженная личность для науки, значимая в жизни Церкви. Поэтому Сенат нашего учебного заведения решил присвоить ему этот высший почетный титул», — заявил декан факультета теологии Люблинского Католического Университета ксёндз-профессор Пшемыслав Кантика. Кардинал Курт Кох стал 108 деятелем, которому было присвоено высшее университетское звание. Среди докторов honoris causa Люблинского Католического Университета Иоанн Павел II, кардинал Стефан Вышинский, поэт и нобелевский лауреат Чеслав Милош, политики Збигнев Бжезинский и Гельмут Коль.