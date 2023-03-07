Лоретанская литания: утвержден и опубликован новый русский перевод

В связи с тем, что в последние годы Лоретанская литания Пресвятой Деве Марии была дополнена, и принятый русский текст нуждался в изменениях, Конференция католических епископов России на своем заседании 1 марта 2023 г. в Новосибирске одобрила новую версию, подготовленную Литургической комиссией при Конференции.

Опубликованный здесь текст Литании является нормативным: https://catholic-russia.ru/2023/loretanskaya-litaniya-utverzhden-novyj-perevod/

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