Литургия маронитского обряда состоялась в Ватикане (+ ФОТО)

В ходе XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов в соборе Св. Петра состоялась Божественная литургия маронитского обряда, которую совершил ливанский епископ Сирийской маронитской Церкви Антохии Пол Рухана, вспомогательный епископ Джуббе, Сарбы и Джунии и титулярный епископ Антарадо. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к ассамблее – на Божественной литургии присутствовали все участники Синода, — иерарх упомянул о том, как 9 октября 1977 года, когда Папа Павел VI совершил Мессу канонизации Шарбеля Махлуфа, он сам, 23-летний, принимал участие в литургии в качестве музыканта.

Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, монсеньор Рухана процитировал послание Папы Франциска к местным католикам по случаю годовщины атаки ХАМАС против Израиля: «Я безустанно повторяю, что война – это поражение, что оружие не созидает будущего, а разрушает его, что насилие никогда не приносит мира. Это доказывает история, но годы и годы конфликтов, похоже, ничему нас не научили».

Епископ Рухана призвал верующих следовать примеру святых, прислушиваясь к Слову Божьему, что и является «фундаментом для нашего синодального пути». Затем монсеньор Рухана остановился на понятии соработничества, синергии между Божьей благодатью и человеческой волей, а также на неотделимости любви к Богу от любви к ближнему. «Христианин не задается вопросом “кто мой ближний”, так как опасается выбора согласно собственным интересам, — пояснил иерарх. – Скорее, ему будет близок вопрос Иисуса к законоучителю, который звучит примерно так: в состоянии ли я быть ближним для любого страждущего, которого случайно встречаю, независимо от его происхождения, так чтобы взять на себя заботу о нем вплоть до исцеления?»