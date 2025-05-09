Папа Лев XIV подтвердил полномочия руководства Римской Курии

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV принял свое первое официальное решение — временно оставить всех глав дикастерий Римской Курии и Государства Града Ватикан на своих должностях, чтобы дать себе время для размышлений и молитв.

Пресс-служба Святейшего Престола опубликовала официальное коммюнике, в котором сообщается о первом административном решении нового понтифика. Лев XIV выразил пожелание, чтобы руководящий орган и члены учреждений Римской Курии, а также секретари и председатели Папской комиссии по делам города-государства Ватикан временно продолжали исполнять свои обязанности donec aliter provideatur («до тех пор, пока не будет принято иное решение»).



Время для размышлений и молитв

«Святейший Отец желает выделить себе некоторое время для размышлений, молитв и диалога, прежде чем делать какие-либо назначения или окончательное утверждение», — говорится в заявлении Зала печати.

Согласно апостольской конституции Universi Dominici Gregis, после смерти Папы Римского полномочия глав дикастерий Ватикана, Государственного секретаря и членов большинства советов и комиссий автоматически прекращаются. Традиционно новоизбранный понтифик временно восстанавливает их в должности перед внесением изменений или повторным назначением.



Официальный протокол принятия имени

Также 9 мая 2025 года был официально опубликован текст протокола о принятии должности епископа Рима и избрании имени нового Папы. Документ был составлен архиепископом Диего Равелли, церемониймейстером папских литургических церемоний, который исполнял обязанности нотариуса во время конклава.

В протоколе отмечается, что кардинал Роберт Фрэнсис Превост принял каноническое избрание в качестве «Верховного пастыря» и выбрал имя «Льва XIV».



По материалам Vatican News