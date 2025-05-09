Папа Лев: выбор имени

Во время конгрегаций, предваривших конклав, и в часы самого конклава в СМИ было высказано немало предположений не только о том, кто будет следующим Преемником Петра, но и какое имя он себе изберёт.

Имя, которое принял новоизбранный Папа Превост, не было первым в этом списке и удивило многих, породив различные интерпретации. Но уже в приветственной речи с лоджии собора Святого Петра, в самых первых словах, обращенных к пастве и ко всему миру, новый Епископ Рима обозначил приоритеты своего понтификата, прояснив тем самым и взятое имя – Лев.

Свое приветствие Urbi et Orbi новоизбранный Святейший Отец начал со слов о мире, напомнив, что именно эти слова обратил у своим ученикам воскресший Христос. Как отметил в своем послании по случаю избрания Папы епископ Ассизи монсеньор Доменико Соррентино, «принятие имени Лев XIV, безусловно, не было отступлением ни от Франциска Ассизского, ни от Папы Франциска». Это имя особым образом связано с личностями двух великих Пап: прежде всего это Лев Великий, остановивший Аттилу в середине пятого столетия. По преданию вождь гуннов отступил, увидев, что за спиной Льва появились вооруженные мечами апостолы Петр и Павел. Этот великий Папа оставил после себя почти 100 проповедей и около 150 писем, в которых проявил себя как богослов и пастырь, внимательный не только к общению между различными Церквами, но и к насущным нуждам людей. Он всячески поощрял дела милосердия в Риме, охваченном голодом, нищетой, несправедливостью и языческими суевериями. Лев Великий делал все необходимое, чтобы неуклонно поддерживать справедливость и с любовью оказывать милосердие, потому что «без Христа мы ничего не можем сделать, а с Ним можем сделать все».

Во втором тысячелетии выдающейся фигурой с тем же именем был Папа Лев XIII (годы понтификата 1878 – 1903). На рубеже столетий он придал импульс встрече Церкви с обществом, среди множества энциклик издав Rerum Novarum (о положении трудящихся), где, в частности, он отвергает идею социализма. 17 мая будет отмечаться 134-летие выхода этого исторического документа, непреложной основы для социального апостольства и социального учительства Католической Церкви.

Но Папа Лев XIII – это также «Папа Святого Розария», который был связан особыми духовными узами с блаженным Бартоло Лонго, написавшим текст знаменитого Молитвенного прошения к Помпейской Богородице. Этот молебен был ответом на одну из многочисленных энциклик, посвященных Пресвятой Богородице и эффективности молитвы Розария для преодоления духовных и социальных зол. Упоминание новоизбранным Папой Львом XIV в первой же своей речи – которую многие воспринимают как программную — Помпейской Богородицы не было случайным: избрание Папы Римского состоялось как раз в день Молитвенного прошения, возносимого каждый год 8 мая в помпейском святилище.



Ольга Сакун

Источник: русская служба Vatican News