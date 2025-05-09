Папа Лев: выбор имени

Папа Лев: выбор имени

Май 09, 2025

Во время конгрегаций, предваривших конклав, и в часы самого конклава в СМИ было высказано немало предположений не только о том, кто будет следующим Преемником Петра, но и какое он себе изберёт.

Имя, которое принял новоизбранный Папа Превост, не было первым в этом списке и удивило многих, породив различные интерпретации. Но уже в приветственной речи с лоджии собора Святого Петра, в самых первых словах, обращенных к пастве и ко всему миру, новый Епископ Рима обозначил приоритеты своего понтификата, прояснив тем самым и взятое имя – Лев.

Свое приветствие новоизбранный Святейший Отец начал со слов о мире, напомнив, что именно эти слова обратил у своим ученикам воскресший Христос. Как отметил в своем послании по случаю избрания Папы епископ Ассизи монсеньор Доменико Соррентино, «принятие имени , безусловно, не было отступлением ни от Франциска Ассизского, ни от Папы Франциска». Это имя особым образом связано с личностями двух великих Пап: прежде всего это Лев Великий, остановивший Аттилу в середине пятого столетия. По преданию вождь гуннов отступил, увидев, что за спиной Льва появились вооруженные мечами апостолы Петр и Павел. Этот великий Папа оставил после себя почти 100 проповедей и около 150 писем, в которых проявил себя как богослов и пастырь, внимательный не только к общению между различными Церквами, но и к насущным нуждам людей. Он всячески поощрял дела милосердия в Риме, охваченном голодом, нищетой, несправедливостью и языческими суевериями. Лев Великий делал все необходимое, чтобы неуклонно поддерживать справедливость и с любовью оказывать милосердие, потому что «без Христа мы ничего не можем сделать, а с Ним можем сделать все».

Во втором тысячелетии выдающейся фигурой с тем же именем был Папа (годы понтификата 1878 – 1903). На рубеже столетий он придал импульс встрече Церкви с обществом, среди множества энциклик издав (о положении трудящихся), где, в частности, он отвергает идею социализма. 17 мая будет отмечаться 134-летие выхода этого исторического документа, непреложной основы для социального апостольства и социального учительства Католической Церкви.

Но Папа Лев XIII – это также «Папа Святого Розария», который был связан особыми духовными узами с блаженным Бартоло Лонго, написавшим текст знаменитого Молитвенного прошения к Помпейской Богородице. Этот молебен был ответом на одну из многочисленных энциклик, посвященных Пресвятой Богородице и эффективности молитвы Розария для преодоления духовных и социальных зол. Упоминание новоизбранным Папой Львом XIV в первой же своей речи – которую многие воспринимают как программную — Помпейской Богородицы не было случайным: состоялось как раз в день Молитвенного прошения, возносимого каждый год 8 мая в помпейском святилище.


Ольга Сакун

Источник: русская служба Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна