Латинский Патриархат в Иерусалиме взывает к срочным мерам для остановки столкновений и насилия

Латинский Патриархат Иерусалима призывает к справедливости и миру на фоне эскалации насилия в городе,указывая, что «экстремистская идеология обагрила кровью душу Священного города», передает Седмица со ссылкой на Fides и CNA.

«Наша Церковь ясно дает понять, что мир требует справедливости – говорится в его заявлении, опубликованном 10 мая. – Пока права каждого человека из числа израильтян и палестинцев не уважаются и не соблюдаются, в городе не будет справедливости и, следовательно, мира. Наш долг в том, чтобы выступать против несправедливости и любых посягательств на человеческое достоинство, независимо от того, кто их совершает». Архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла исполняет обязанности Латинского Патриарха Иерусалима с ноября, и ведает католиками в Израиле и на палестинских территориях. Патриархат заявляет, что насилие в Восточном Иерусалиме в мечети Аль-Акса и в районе Шейх Джарра нарушило «святость Иерусалима как Града Мира и требует безотлагательного вмешательства».

Мечеть Аль-Акса в Старом городе Иерусалима на вершине Храмовой горы почитается в иудаизме, христианстве и исламе. В ночь на 7 мая, в последнюю пятницу рамадана, вспыхнули столкновения между израильской полицией и тысячами палестинцев, собравшихся у комплекса мечети Аль-Акса. По данным BBC, более 150 палестинцев и шесть израильских полицейских получили ранения. В понедельник, 10 мая, ХАМАС и другие палестинские группировки выпустили из сектора Газа по территории Израиля множество ракет, и в ходе ответных действий израильских ВВС в секторе погибли десятки человек. Папа Франциск призвал к миру в Иерусалиме после молитвы из окна Апостольского дворца 9 мая.

Латинский Патриархат Иерусалима решительно выражает свою озабоченность и тревогу, подчеркивая, что «идет эскалация столкновений и напряженности, насилие из Священного города уже распространяется по Святой Земле и умножает скорбный список человеческих жертв в новом этапе нескончаемого израильско-палестинского конфликта». Патриархат считает принудительное выселение палестинских семей в Иерусалиме в районе Шейх Джарра силами служб безопасности Израиля «грубым нарушением» одного из основных прав человека – права на мирную жизнь в собственном доме. А насилия в отношении палестинских мусульман, желающих помолиться в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, «подрывает их безопасность, нарушает их право доступа к Святым местам и права на свободную молитву», подчеркивает патриархат. «Палестинским верующим было отказано в доступе в мечеть Аль-Акса в месяц Рамадан. Эта демонстрация силы ранила дух и душу Священного города, миссия которого – быть открытым и гостеприимным домом всех верующих с равными правами, достоинством и обязанностями», говорится в заявлении.

Латинский Патриархат указывает, что «главной точкой возгорания на фоне роста напряженности в Иерусалиме в целом» стало принудительное выселение палестинцев из района Шейх Джарра. «Однако сегодня речь идет не о частном споре по недвижимости, – подчеркивается в заявлении. – Это уже проявление экстремистской идеологии, отрицающей право человека на существование в собственном доме».

Суды в своих приговорах о выселении утверждают «право на возвращение» еврейских семей, бежавших из этого района, однако не дают такое же «право на возвращение» множеству бывших палестинских беженцев, десятилетиями живших в лагерях беженцев. Лишены этого права и те палестинцы, кого изгнали из домов их предков в контролируемой Израилем с 1948 года части города. Основную роль в споре играет радикальная религиозная организация поселенцев Нахалат Шимон, которая в 1990-х годах выкупила землю близ гробницы Симона Праведника, раввина 3-4 веков нашей эры, который, согласно Библии, приветствовал Александра Великого, входившего в Иерусалим.

Организация еврейских поселенцев упорно стремится вытеснить арабов из Восточного Иерусалима. «Иерусалим – священный город трех монотеистических религий и, на основании международного права и соответствующих резолюций ООН, также город, в котором палестинский народ, состоящий из христиан и мусульман, имеет такое же право строить свое будущее на принципах свободы, равенства и мира, – напоминает патриархат. – Поэтому мы требуем абсолютного уважения статус-кво Святых мест, включая комплекс мечети Аль-Акса. Власть, контролирующая город, должна защищать особый статус Иерусалима как сердца авраамических религий, места молитв и встреч, открытого для всех».

Латинский Патриархат просит «международное сообщество, церкви и всех людей доброй воли срочно вмешаться, чтобы положить конец этим провокационным действиям, и возносить молитвы за мир в Иерусалиме».