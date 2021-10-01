Лагеря нелегальных мигрантов в Литве будут посещать священники

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте встретилась с главой литовского епископата Римско-Католической Церкви архиепископом Вильнюсским Гинтарасом Линасом Грушасом. На встрече обсуждался вопрос посещения мест размещения нелегальных мигрантов священниками и духовниками.

МВД Литвы сообщило, что во время встречи А. Билотайте и Г. Грушас договорились о подготовке списков христиан, чтобы мигранты могли регулярно встречаться со священниками.

«После перевода мигрантов в специализированные центры размещения будут созданы условия и для духовной помощи. Это не менее важно, чем материальная помощь, поэтому регулярные встречи со священниками помог психологическому и эмоциональному состоянию людей», — цитирует министра литовское информагентство DELFI.

«Братство, человечность и христианский долг призывают нас отозваться на нужды людей, оказавшихся в бедности и беде. Католическая Церковь Литвы через благотворительную службу Каритас заботится о мигрантах и беженцах уже не один год, призывает жителей Литвы присоединяться к волонтерскому движению, которое помогает сохранить и обеспечить человеческое достоинство», — заявил в свою очередь архиепископ Грушас.

В начале сентября иерарх посетил лагерь нелегальных мигрантов в Варенской районе, где встретился с верующими. По официальным данным, с начала года литовско-белорусскую границу нелегально пересекли свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них — иракцы.