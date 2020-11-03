Кёльнский собор закрывается для туристов

В связи с новым обострением ситуации с пандемией коронавируса Кёльнский собор закрыт для туристов с нынешнего понедельника.

Собор открыт только для богослужений и молитв, о чем объявил настоятель собора в прошлый четверг.

При этом нельзя будет посещать башню и сокровищницу собора. Также не будет больше проводиться экскурсий. Останется открытым только магазин при соборе. «Быстро растущее число инфицированных тревожит всех нас», — сказал старший пастор собора Гвидо Ассманн. «Чтобы защитить здоровье наших посетителей и внести свой вклад в сокращение числа заболевших, мы откажемся от всех туристических и иных общественных мероприятий в соборе со 2 ноября».

В то же время собор будет открыт для молитв прихожан, и будут соблюдены все гигиенические требования.



Источник: Седмица.ру