Кульминация Апостольского визита Папы Франциска в Ирак: Святая Месса под открытым небом в Эрбиле

Последним пунктом официальной программы Апостольского визита Папы Франциска в Ирак стала Святая Месса воскресным вечером 7 марта на стадионе имени Франсо Харири в Эрбиле, в которой приняло участие около десяти тысяч верующих. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.



«Господь обещает, что силой Своего Воскресения Он может возродить нас и наши общины из руин, вызванных несправедливостью, раздорами и ненавистью. Именно это обетование мы превозносим в этой Евхаристии. <…> Ранами Его мы исцелились (ср. 1 Петр 2,24); в Его ранах, дорогие братья и сестры, мы обретаем бальзам Его милосердной любви; ибо Он, Добрый Самарянин человечества, желает помазать каждую рану, исцелить каждое болезненное воспоминание, вдохновить на мирное и братское будущее на этой земле», – сказал в своей проповеди Папа Франциск.



Во втором чтении 3-го воскресенья Великого Поста святой апостол Павел напоминает, что Иисус есть Божия сила и Божия премудрость (ср. 1 Кор 1,24). Иисус являет нам эту силу и премудрость Своим милосердием и прощением, Своей смертью на Кресте, Своей верностью Отцу, Богу Завета, Который вывел избранный народ из рабства и повел дорогой свободы (ср. Исх 20,1-2), отметил Святейший Отец.



В евангельском отрывке (Ин 2, 13-25) мы видим, как Иисус изгоняет из Иерусалимского храма менял и торговцев, продолжил Преемник Святого Петра. Он очищает не только храм из камня, но и прежде всего храм нашего сердца. Мы должны держать свое сердце чистым от лжи, от двойных стандартов лицемерия, которому мы все подвержены. Но чтобы очистить сердце, мы нуждаемся в Иисусе: Он обладает силой исцелить наши духовные и физические недуги, восстановить храм нашего сердца, подчеркнул Епископ Рима.



«’Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его (Ин 2,19)’, сказал Иисус, имея в виду Свое тело, а значит, и Свою Церковь, – продолжил Святейший Отец. – Очами веры мы видим присутствие Распятого и Воскресшего Господа среди нас, учимся принимать Его премудрость, находить покой в Его ранах, исцеление и силу – в служении Его Царству. Церковь в Ираке, по Божьей благодати, делала и делает много, чтобы провозглашать эту удивительную премудрость Креста, распространяя Христово милосердие и прощение, особенно среди самых нуждающихся. Даже в условиях огромной бедности и невзгод многие из вас оказали щедрую помощь нуждающимся. Это одна из причин, побудивших меня приехать с паломничеством к вам, чтобы поблагодарить вас и утвердить в вере и в свидетельстве. Сегодня я имею возможность увидеть и почувствовать, что Церковь в Ираке жива, что Христос жив и действует в Своем святом и верном народе», – констатировал Папа Франциск, завершая свою проповедь.



По окончании Мессы в Эрбиле Святейший Отец приветствовал Католикоса-Патриарха Ассирийской Церкви Востока Мара Геваргиса III. Экуменический путь с этой христианской общиной начался с общей Христологической декларации, подписанной в 1994 году святым Папой Иоанном Павлом II и Католикосом-Патриархом Маром Динхой IV. В 2017 году была подписана совместная Декларация о жизни Таинств, инициировав тем самым новый этап диалога о понимании сущности Церкви. «Спасибо, дорогой брат!» – поблагодарил Патриарха за встречу Папа Франциск и тепло приветствовал иракских христиан различных конфессий: «Многие здесь пролили кровь на одну землю, но наши мученики сияют вместе как звёзды на одном небе! Оттуда они просят нас идти вместе, не колеблясь, к полноте единства».



Святейший Отец также обратился со словами приветствия и благодарности к тем, кто принимал участие в организации его визита. Подводя своеобразный итог своему паломничеству, Первоиерарх Вселенской Церкви сказал:



«Близок час возвращения в Рим, но Ирак навсегда останется в моем сердце. Прошу вас трудиться вместе, в единстве, ради мирного и процветающего будущего, в котором не будет брошенных и отверженных. Я заверяю в моих молитвах об этой возлюбленной стране и особенно прошу членов монашеских общин сотрудничать с людьми доброй воли в духе братства и солидарности, в служении общему благу. Salam, salam, salam! Shukrán! [Мир вам! Спасибо!] Да благословит всех вас Бог! Да благословит Бог Ирак! Allah ma’akum! [Да пребудет с вами Господь!]».



По окончании Мессы в Эрбиле Папа Франциск отбыл на самолете обратно в Багдад, откуда утром в понедельник 8 марта отправится на родину.