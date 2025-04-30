Кто будет выбирать Папу Римского и кто может стать следующим преемником св. апостола Петра?

Кто будет выбирать Папу Римского и кто может стать следующим преемником св. апостола Петра?

Апрель 30, 2025

На , который начнется 7 мая, созваны 53 кардинала из Европы, 37 американцев, 23 азиата, 18 африканцев и 4 кардинала из Океании.

Самый молодой из кардиналов-избирателей – 45-летний украинец из Австралии Николай Бычок, а самый пожилой – 79-летний Карлос Озоро Сьерра из Испании. Впервые в Сикстинской капелле 15 наций будут представлены местными кардиналами, в частности, Гаити, Кабо-Верде, Папуа – Новая Гвинея, Швеция, Люксембург, Южный Судан.

Согласно апостольской конституции , Преемника Петра могут избирать , которым на день смерти Папы или на дату, когда Апостольский Престол становится вакантным, не исполнилось 80 лет.

В настоящий момент всего в Коллегии кардиналов 252 иерарха, из них 135 избирателей (не считая кардинала Беччу). Несмотря на то, что Universi Dominici Gregis в 33 параграфе устанавливает максимальное число кардиналов-избирателей – 120, — последующие параграфы уточняют, что никто из имеющих право не может быть исключен из конклава. Число кардиналов-избирателей превышало 120 уже четырежды, однако на обоих конклавах, проходивших в соответствии с нормами апостольской конституции, Папу избирали 117 кардиналов.

За понтификат Папы Франциска все десять консисторий по возведению в сан кардиналов привели к отступлению от нормы. Как заявила Коллегия кардиналов 30 апреля, Папа Франциск, осуществляя свою верховную власть, освободил от соблюдения этой нормы, поэтому все кардиналы, в соответствии с 36 параграфом Universi Dominici Gregis, получили право избирать Римского Папу.

В том же заявлении Коллегия кардиналов приняла к сведению решение кардинала Беччу не принимать участия в избрании Папы, чтобы «способствовать единству и спокойствию конклава». «Коллегия кардиналов с одобрением отнеслась к его жесту, выражая надежду, что компетентные органы юстиции смогут окончательно прояснить все факты».


Источник: русская служба Vatican News

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