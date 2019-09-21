Кто будет участвовать в Синоде по Амазонии

Генеральный секретариат Синода епископов обнародовал список участников предстоящей Специальной ассамблеи Синода на тему «Амазония: новые пути для Церкви и для целостной экологии». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Наряду с председателем и генеральным секретарем Синода – соответственно, это Папа Франциск и кардинал Лоренцо Балдиссери, — названы делегированные председстели: это кардиналы Поррас Кардосо (Венесуэла), Баррето Химено (Перу) и Брас де Авис (Ватикан, префект Конгрегации институтов посвященной жизни). Основной докладчик ассамблеи – кардинал Клаудиу Хуммес (Бразилия).

Комиссию по информации Синода епископов возглавит префект Департамента коммуникации Святого Престола Паоло Руффини, Комиссию по контроверсиям – кардинал Джузеппе Версальди. Помимо иерархов, представляющих регион, о котором пойдет речь на Синоде, будут участвовать главы ведомств Римской Курии, а также члены Синода, назначенные Папой, представляющие Вселенскую Церковь. Кроме того, на Синод приедут участники, выбранные Объединением старших монашеских настоятелей (преимущественно из Латинской Америки). Как обычно, приглашены аудиторы («слушатели») – миряне, представляющие в основном регион Амазонии, а также эксперты по климату и другим аспектам окружающей среды, в том числе из Италии. Братские делегаты будут представлять различные протестантские деноминации и Англиканское сообщество.