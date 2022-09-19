Папа – итальянским католикам: будьте искателями истины

17 сентября Папа Франциск встретился с делегациями двух итальянских епархий: Алессандрии, отмечающей 450-летие со дня смерти своего земляка – св. Папы Пия V, и епархии Сполето и Норчи, представленной ребятами, готовящими к Таинству Миропомазания. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к первой делегации Епископ Рима размышлял о наследии Папы Пия V, который за шесть лет понтификата столкнулся с множеством пастырских и государственных проблем: он был реформатором Церкви, умевшим принимать смелые решения; «основой всей его жизни была вера». По словам Папы, святой Пий V учит христиан быть искателями истины в повседневной личной и церковной жизни. Этот поиск проходит через Слово Божье, Таинство Евхаристии и молитву, всегда приводя к непреложной истине – Иисусу Христу. Святейший Отец призвал верующих епархии Алессандрии участвовать в пастырском обновлении и миссионерском обращении поместной Церкви:

«Этот синодальный путь требует непростого, но плодотворного роста братского единства между епископом, пресвитерами и мирянами. Да благословит Господь ваши шаги, дабы они принесли обильные плоды ради укрепления всех верующих».

Обращаясь к подросткам из епархии Сполето и Норча, Папа отметил, что они «создают ощущение более полной семьи, представляя собой новое поколение»:

«Вы – молодые ученики Иисуса, и эта величайшая реальность наполняет нас радостью».

Итальянские ребята повторяют опыт первых учеников Иисуса, к их именам они могут добавить свои, полученные в Крещении. Папа спросил юных паломников, помнят ли они дату своего Крещения, а если нет – то должны узнать о ней от своих родственников. Миропомазание подтверждает Таинство Крещения, на котором зиждется вся христианская жизнь, подчеркнул Святейший Отец и призвал ребят – которые приехали из районов, пострадавших от землетрясения, – быть живыми камнями «для строительства христианской общины». Это возможно лишь благодаря силе Святого Духа, который в Миропомазании утверждает крещёных детей Божьих и членов Церкви.

«Я благословляю всех вас от всего сердца; пусть Пресвятая Богородица всегда вас сопровождает, и, пожалуйста, не забывайте молиться обо мне», – сказал в конце встречи Папа Франциск.