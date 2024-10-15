В Генеральной ассамблее Синода участвуют православные и протестантские делегаты

В проходящей в Ватикане Генеральной ассамблее синода епископов участвуют три «братских делегата», представляющие православную и протестантские Церкви. Как передает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA, это митрополит Писидийский Иов (Геча, Константинопольский Патриархат), англиканский епископ Чичестера Мартин Уорнер (Церковь Англии) и секретарь по экуменическим отношениям Всемирной меннонитской конференции Анн-Кати Грабер.

10 октября в Зале печати Святейшего Престола прошла пресс-конференция с участием этих делегатов, её открыл префект Департамента по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Напомнив собравшимся слова Христа «да будут все едино» (Ин 17:21) кардинал Кох сказал: «Иисус не отдает команду о единстве, он молится о единстве. А если сам Иисус молился о единстве, что остается делать нам? Мы должны делать то же, что делал Иисус».

Митрополит Иов в своем выступлении говорил о книге «Епископ Рима», выпущенной Дикастерией по содействию христианском у единству. Издание рассказывает о результатах диалога между Католической и другими Церквами по вопросу «Петрова служения» – роли Папы – в течение последних 30 лет. По словам митрополита Иова, в книге его больше всего поразило «сближение этих двусторонних диалогов» между собой. Иерарх также отметил, что цель экуменического диалога – не только примирение и установление братских связей между Церквами, диалог «также может принести плоды во внутренней жизни каждой Церкви».